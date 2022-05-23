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Bu da 'eşek' yarışı

#Van#Gevaş#Yavuz Yiğit
Bu da eşek yarışı

Bölge sakinlerinin de ilgiyle izlediği yarışlarda eşek arabaları, toprak yolda tozu dumana katarak hızla ilerlerken renkli görüntüler yarattı.

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VAN’ın Gevaş ilçesine bağlı Göründük köyünde eşek arabaları yarışı heyecanı yaşandı. Bölge sakinlerinin yaylalarda koyunlardan sağılan sütleri köye hızla yetiştirmek için uzun yıllar önce başlattığı yarışlar, günümüze kadar geldi. Ancak köyün sakinleri, ilk kez resmi bir organizasyonda eşek arabaları ile mücadele etti.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tarihi, kültürel, doğa güzelliklerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı fotoğraf maratonu kapsamında yapılan yarışlar nefes kesti. Göründük Muhtarı Yavuz Yiğit, eşek arabası yarışlarının yaylalarda sağılan koyunların sütlerinin ekşimeden köye getirilmesini sağlamaya çalışırken çobanların kendi aralarında oluşan rekabetten kaynaklı doğduğunu söyledi. Yarışları izlemeye gelen vatandaşlara organizasyonun yapıldığı yaylada bölgenin yöresel yemeği 24 saatte pişen bir çeşit keşkek olan ‘Helise’ ikram edildi.

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Bu da eşek yarışı

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#Van#Gevaş#Yavuz Yiğit

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