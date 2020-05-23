Bu da dijital racon

Sosyal medya ve dijital iletişim ortamları hayatın birçok alanını dönüştürürken yeraltı dünyası da bu dönüşüme ayak uydurdu. Yeraltı dünyanın eski ve ünlü isimlerinin her biri artık kendi ‘resmi’ sosyal medya hesabını ve ‘fan’ sayfalarını açtı. Her biri yüz binlerce takipçiye ulaştı. İlk başlarda popüler mecra Facebook iken daha sonra Instagram daha popüler hale geldi. Güncel mesajlar için de Twitter kullanılır oldu.

FACEBOOK’U BİLE ‘UYARDILAR’

Video mesajları, klipler, “caps’ler” havada uçuşmaya başladı. Bazılarının paylaşımlarına yapılan ‘beğeni’ binlerin altına düşmüyordu. Hepsi de kendine has bir çıkış ‘sloganı’ kullanmaya başladı. Bazen de sosyal medya devleriyle karşı karşıya geldiler. Böyle karşılaşmaların birinde yeraltı dünyasının ünlü ismine ait sayfa, Facebook yönetimi tarafından kapatıldı. Bunun üzerine ‘hayranları’ yeni bir sayfa açarak herkesi oraya davet etti. Bu arada Facebook yönetimini de sert bir dille ‘uyarmayı’ ihmal etmediler.

Sosyal medya artık hayatlarının bir parçası olmuştu. Hatta öyle ki artık sosyal medya üzerinden ‘racon’ da kesilir oldu. Yeraltı dünyasının ünlüleri mesajlarını buradan vermeye başladı. Eski mektuplar üzerinden gördüğümüz restleşmeler bu kez yüksek çözünürlüklü, profesyonel prodüksiyonların mahsulü videolarla yapılmaya başlandı. Ancak bütün bunlar olup biterken polisler de sanal âleme entegre olmuştu.

EMNİYET’İN SOSYAL MEDYA DEVRİYESİ

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı bünyesinde ‘Sosyal Medya Bürosu’ kuruldu. Hem yeraltı âleminin hem de dijital dünyanın diline aşina olan genç kuşak polisler bu büroda yeraltı dünyasından yapılan paylaşımları takibe aldı. Paylaşımları yapanlardan, ‘beğeni’ yapanlara kadar her bir adım titizlikle incelendi. Geçtiğimiz hafta çeşitli şehirlerde yapılan ‘Hijyen’ adlı operasyon da böyle bir çalışmanın neticesiydi. Suç tipleri ve yöntemleri değişirken suçla mücadele yöntemleri de ona paralel olarak hızla değişmeye davam ediyor.