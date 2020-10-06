Bu da çetenin kas gevşeticisi

İddiaya göre, elebaşılığını Ali Z.Ç.’nin yaptığı çete, ilçede korsan taksi durakları ve otoparklar kurdu. Diğer taksi durağındakilere, yolcu almamaları ve taksi plakalarını kendilerine satmaları konusunda baskı uyguladılar. Bölgelerinde başka taksilere binen yolculara da “Burada bu taksilere binemezsiniz, bizim taksilerle gideceksiniz” dediler. Çete üyelerinin otomobilinde bekleyen bir kişiyi korsan taksici olduğunu düşünerek dövdükleri, ancak daha sonra bu kişinin bir tanıdığını beklediği anlaşıldı. Bir rezidansın yöneticisini bacağından vurup yönetimi ele geçirdiği de saptandı. Çetenin bazı kiracıları zorla ev ve işyerinden çıkardığı da öne sürüldü.

22 KİŞİ GÖZALTINDA

Esenyurt’ta beş korsan taksi durağı işleten çeteye yönelik İstanbul, Ankara ve Balıkesir’de 39 adrese operasyon düzenlenmiş, aralarında 29 suç kaydı olan çete elebaşı Ali Z.Ç.’nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. 7 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, mermiler ve sopalar ele geçmişti. Sopalardan birinin üzerinde, ‘kas gevşetici’ yazması ise dikkat çekti. Suç örgütünün 10 eylemi aydınlatılırken, 23 kişinin mağdur olarak ifadesi alındı.