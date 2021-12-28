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Bu da çakarlı taksi

#Çakarlı Taksi#Polis#Taksim
Bu da çakarlı taksi

Taksilere yönelik uygulama yapan polis ekipleri, çakar sistemi takılmış bir taksiyi durdurdu. Yaralama suçundan da aranması bulunan taksici gözaltına alındı.

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İstanbul polisi, dün Mecidiyeköy’de taksilere yönelik denetime çıktı. Kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksilere cezalar kesildi. Denetimler sırasında yaşanan en ilginç olay ise, Taksim yönünden gelen bir taksinin kontrolü sırasında yaşandı. Takside sadece mavi ışıkları yanan bir çakar sistemi vardı ve açık olarak ilerliyordu.

DİKKATİNİ ÇEKMEMİŞ

Taksinin şoförü Saadettin Bakan (59), polis ekiplerine “Ceza yazmayın, 15 gündür bu işi yapıyorum. Aracın önünde çakar olduğunu bilmiyordum. Araç sahibinden bu şekilde aldım. Işıklandırma dikkatimi çekmedi” diye konuştu. Kimlik bilgileri sorgulanan Bakan’ın ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından aramasının da bulunduğu belirlendi. Bakan, “Bayrampaşa’da bir tartışma yaşanmıştı. İfade vermeye gitmemiştim” dedi. Ekiplere dil döken Saadettin Bakan, polisler tarafından karakola götürüldü. Bakan’a ‘usulsüz ışık donanımı’ suçundan 144 lira para cezası da kesildi. Taksi trafikten men edildi.

Denetimler sırasında taksi bulmakta güçlük çeken vatandaşlar da polise şikâyette bulundu.

 

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#Çakarlı Taksi#Polis#Taksim

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