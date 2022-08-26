Nazlı Hamarat'a büyük tepki: Bu da anne istismarı

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Nazlı Hamarat’ın geçen yıl 4 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. Hamarat önceki gün de sosyal medyasında yayınladığı videoda, yatağından uyuyan oğlunu altını ıslattığı için aşağıladı. Hamarat’ın paylaşımı çok sert tepkilere neden olurken uzmanlar “Bir annenin çocuğuna karşı duygusal istismarı” değerlendirmesini yaptı:

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ANNELİĞİNİ DÜŞÜNSÜN

Gülseren Budayıcıoğlu (Hürriyet Gazetesi yazarı, Psikiyatrist): Bu videoyu çok üzülerek izledim. Bir anne çocuğuna bunları yalnızken bile söylememeli. Bir de üstelik çocuğuna söylediği bu sözleri milyonlara izletiyor, onu küçük düşürüyor, onuruyla oynuyor, alay ediyorsa kendi anneliğini gözden geçirmesini öneririm. Çocuklarımız biz anneler için her şeyden önce gelmeli, kendimizden bile... Hep söylediğim gibi çocuklarımızın kaderini büyük ölçüde biz anneler yazıyoruz. O çocuk büyüyüp bir yetişkin olduğunda, annesinin gözlerinden görecek hem kendini hem de dünyayı. Bir çocuk doğduğu evde, kınanarak, alay edilerek, aşağılanarak, utandırılarak büyürse gelecekte o da önce kendini, sonra da insanları kolayca suçlamayı, yargılamayı öğrenir. Bir yandan da toplum içinde rahat hareket edemez, sıkılgan, utangaç biri olur. Çevresiyle ilişkilerinde dengeyi tutturamaz, kolayca kavga eder, mutsuz olur. Çocuklarımız biz ailelerin ürünüdür. Lütfen onlara daha saygılı olalım.

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BAKANLIĞIN DİKKATİNE

Doç. Dr. Veysi Çeri (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi): Çocuklarda gece alt ıslatılması 5 yaşına kadar normal bir durumdur. Mesane kaslarının kontrolü tam gelişmemiştir. Çocuğu bu yaştan önce aşırı zorlamak çok ciddi sıkıntılara neden olabilir. Çocukları yaşı kaç olursa olsun, ayıplamak, utandırmak, rezil etmek, bağırmak, cezalandırmak yanlış bir davranış. Çocuğu utandırmanın ötesinde duygusal bir istismar bu. Mutlaka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir şey yapması gerekir. Çocuğun değerlendirilmesi gerekir. Annenin başka böyle istismar edici davranışları varsa çocuğun koruma altına alınması gerekir.

İLERİDE RAHATSIZ OLACAK

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Aşkın Topuzoğlu (İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı): Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkesi ‘Çocuğun üstün yararı’dır. Eğer bir çocuğun zihinsel, fiziksel, ahlaki gelişimi, şahsi güvenliği tehlikede olursa, bu çocuk mağdur olursa, bu çocuğun korunmaya alınması lazım. Eğitim, sağlık, adli ve idari makamlar, sivil toplum kuruluşları bu çocuğun korunması için gerekli bildirimleri yapmak zorunda. Çocuğun sosyal medyada bu şekilde kullanılması, özel hayatının deşifre edilmesi kabul edilir bir durum değil. Çocuk ileride bunlardan çok rahatsız olacak. Bu çocuğun korunması gerekir. Bu durumda bence sosyal hizmetlerin bu çocuk ve ebeveynine müdahale etmesi gerekiyor. Bu görüntüyü izleyen adli makamlar resen harekete geçebilir. Çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri talep edilebilir. Hakaret ediyor, aşağılıyor, küçük düşürüyor. Bu çocuk istismarına girer.