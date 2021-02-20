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Gündem
Dinçer AKBİR/DHA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu çocukların suçu ne! Anneleri gözaltında onlar peşlerinde...

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Bu çocukların suçu ne! Anneleri gözaltında onlar peşlerinde...
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4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, kapısı kilitli olmayan dairelere girerek hırsızlık yapan 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadınların kucaklarında küçük çocuklarının da olması, ‘Bu çocukların suçu ne’ diye düşündürdü.

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 aydır takip ettiği hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Çorum’da 3, Ankara’da 2, Kastamonu’da 1 ve İstanbul’da 14 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si, Emniyet’teki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 kişiden 11’i tutuklandı, 2’si ev hapsi, 5’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bazı kadın şüphelilerin, kucaklarında küçük çocuklarının olduğu görüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, içlerinden 11’inin bu kapsamda tutuklandığı açıklandı.

Bu çocukların suçu ne Anneleri gözaltında onlar peşlerinde...

HURCUN İÇİNE SAKLANDI

Operasyonlardan birinde, bir kadın şüpheli evdeki bir hurcun içerisinde saklanırken yakalandı. Kadın, kendisini bulan polislere, “Sancım var bugün, o yüzden saklandım. Yarın gelecektim ben. Bir daha da size yardım etmeyeceğim” dedi.

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik’te 30’dan fazla evden hırsızlık yaptıkları bilinen grubun, yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi. Grup üyelerinin binalara girerek kapıları tek tek kontrol ettikleri ve kapısı kilitli olmayan evlere dil düşürme yöntemiyle girerek hırsızlık yaptıkları belirtildi.

Türkiye’de yaşanan evden hırsızlık olaylarının yüzde 80’inin aynı yöntemle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu çocukların suçu ne Anneleri gözaltında onlar peşlerinde...

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