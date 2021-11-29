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Bu çocukların sesini duyun

#Servis#Eskişehir#Öğrenci
Bu çocukların sesini duyun

Eskişehir Çifteler’e bağlı kırsal Erbap Mahallesi’nde yaşayan öğrenciler, servis olmadığı için ayaklarına poşet bağlayıp ilçe merkezindeki okullarına, Eskişehir-Konya yolundan, tarlaların ve vahşi hayvanların arasından geçerek gidiyor. Öğrencilerden Faruk Okçu, “Köpekler az daha beni ısırıyordu. Canımı zor kurtardım. Servis istiyoruz” dedi.

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Eskişehir Çifteler’e 3 kilometre uzaklıktaki Erbap Mahallesi’nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ortaokulu, Gazi İlkokulu ile Şehit Osman Genç Teknik Endüstri Meslek Lisesi’nde giden öğrenciler, servis olmadığı için her gün ayaklarına poşet bağlayıp ıssız ve çamurlu arazilerden geçerek yürümek zorunda kalıyor. Mahalle ve ilçe merkezini birbirinden ayıran Eskişehir-Konya karayolundan karşıya geçen öğrenciler, büyük korku yaşıyor. Öğrenci velilerinden Abdülkadir Coşkun, çocukların her gün tehlikeli yollardan yürüyerek, okullarına gittiklerini belirtip servis taleplerinin kaymakamlık tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Öğrencilerin her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Abdülkadir Coşkun, “Mahallede 30’dan fazla öğrenci var. Bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na, kaymakamlığa aktardık. Eskişehir Valiliği ’Buraya bir servis çıkaralım’ dedi ama Çifteler Kaymakamı, bu durumu reddetti. Ailelerin durumunun iyi olduğunu söylediler. Saat 06.00’da işe gidiyorum, akşam saat 18.00’de işten geliyorum.

'3 KİLOMETRE YOL YÜRÜYORLAR'

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Şimdi ben işi gücü bırakıp çocukları mı götürüp getireyim? Okula gitmek için 3 kilometre yol yürüyorlar. Ayrıca bu bölge boş bir arazi ve kış aylarında kurt, köpek ve domuz geliyor. Tehlikeli bir yol. Yolun kenarında kanal var. Bir de çocuklar çevre yolundan atlayıp geçiyor. Bu öğrenciler, her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu öğrencilere yazık değil mi? 50’den fazla dilekçe gönderdik. Ayrıca bu öğrencilere köyden gelmedikleri için öğle yemeği verilmiyor. Okuldan çıkana kadar aç bekliyor. Böyle adaletsizlik olamaz” diye konuştu.

'CANIMI ZOR KURTARDIM'

Gazi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Faruk Okçu da “Okuldan geliyordum, yolda köpekler geldi. Az daha beni ısırıyordu. Canımı zor kurtardım. Orada çok köpek var, her gün beni çeviriyorlar. Servis istiyoruz” diye konuştu. 

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#Servis#Eskişehir#Öğrenci

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