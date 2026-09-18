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Bu çocuk kalaşnikofu nereden buldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sarıyer#Kalaşnikof
Bu çocuk kalaşnikofu nereden buldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 07:00

İSTANBUL Sarıyer’de, K.D. (14), gözdağı vermek amacıyla, önceki gece 21.30 sıralarında aralarında husumet bulunan kişinin Çayırbaşı Mahallesi’ndeki evinin önüne giderek, kalaşnikof tüfekle art arda havaya ateş açtı.

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İhbar üzerine olya yerine giden ekipler, yerde 5 boş kovan buldu. Görüntülerde ateş açanın K.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu, 2 katlı metruk bir binada buldu. K.D.’nin silahı, koltuk süngerini keserek içine yerleştirdiği ve lacivert renkli bir çantaya sakladığı belirlenirken, silaha el konuldu.

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

Öte yandan yine önceki gece bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Üst aramasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu tespit edilen B.S. gözaltına alındı. Bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

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İşlemlerinin ardından Serkan E. ve Hakan E. serbest bırakıldı. K.D. 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', B.S. ise 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. K.D. ve B.D.’nin 2’şer, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. 

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#İstanbul#Sarıyer#Kalaşnikof

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