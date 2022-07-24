Bu çocuk Atatürk mü?

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İşte cevapları...

O DÖNEMDE KALPAK KULLANILMIYORDU

Doçent. Dr. Mehmet Emin Elmacı (Tarihçi): Bu fotoğrafın 1885 tarihli olduğu, arkadaki şahıslardan birinin de 7 yıl sonra ona ‘Kemal’ ismini verecek hocası Mustafa Sabri olduğu iddia ediliyor. Burada zaman uyuşmazlığı var. Ayrıca çocuğun başındaki kalpak o dönemde kullanılmıyordu. Bu, önemli bir konu üzerindeki çok ciddi bir iddiadır. Mutlaka akademik disiplinle kanıtlanması gerekir. Şu ana kadar biz böyle bir kanıt göremedik. Dolasıyla iddia tartışmalıdır.

UZAK-YAKIN ALÂKASI YOK

Dr. Suat Akgül (Emekli Albay, Harp Tarihi Uzmanı): Fotoğrafın Atatürk ile uzaktan yakından alâkası yok. Fiziken benzemiyor, aynı zamanda kıyafetler de o döneme ait değil. Ayrıca bahsedilen öğretmen Mustafa Sabri Efendi, Harp Okulu mezunu bir subay. O fotoğrafta Mustafa Sabri Bey’in 23-24 yaşında genç bir subay olması gerekir. Oradaki kişilerin arasında böyle bir genç yok. Detaylara çok girmeye gerek yok. Bu fotoğrafın doğrulanması için gerekli kriter ve kanıtlar ortada yok. Bu haliyle tartışmaya bile gerek yok.

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O ZAMAN BASKILI TİŞÖRT MÜ VARDI

Sinan Meydan (Araştırmacı-Yazar): Yıllardır bu konu üzerinde çalışan biri olarak bu haberin, iddianın ‘asparagas’ olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kere 1880’lerde çekilmiş bir fotoğrafta kalpak olması mümkün değil. Zira kalpak 1908’den sonra yaygınlaştı. O zamana kadar Avusturya’dan ithal edilen fesler giyiliyordu. Avusturya, Bosna’yı işgal edince Osmanlılar fes boykotu yaptı ve kalpak modası başladı. 1910’lardan itibaren de yaygınlaştı. Milli Mücadele’nin de sembolü oldu. Fotoğraftaki görüntüler dönemin ruhuna uygun değil. Fotoğraftaki çocuğun giydiği tişörtte Göktürk alfabesiyle ‘Kayı’ yazıyor. O dönem baskılı tişört mü vardı? Bu tür iddiaları yaymadan önce konunun akademik uzmanlarından veya Türk Tarih Kurumu gibi kurumlardan teyit almak gerekir.