Bu çocuğu rehabilite edin artık

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İstanbul Esenler’de, daha önce birçok suça karışan 13 yaşındaki B.D., 25 Şubat günü hedef olarak bir polis memurunun eşini seçti. 13 yaşındaki B.D. ve yanındaki arkadaşı, telefonu çaldıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Çaldıkları telefonu, daha önce anlaşmalı oldukları bir telefon satıcısına satmak üzere götürdüler. Ardından taksiye binip aldıkları parayla taksi ücretini ödediler. Parayı ikiye böldükten sonra evlerine döndüler.

SOKAK SOKAK İZLERİ SÜRÜLDÜ

Esenler polisi, şüphelileri yakalamak için sokak sokak ve cadde boyunca toplamda 40 saatlik kamera kaydını inceledi. Şüphelilerin kimlikleri ve çaldıkları telefonun satıldığı işletme belirlendi. Yapılan baskında iki yankesici ile telefon satıcısı yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler. İki şüpheli cezaevine gönderilirken, telefonları satın alan işletme sahibine “suç eşyasını satın almaktan” işlem yapıldı.

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Bu suçtan kısa süre önce cezaevinden çıkan B.D., Esenler sokaklarında suç işlemeye devam etti. 8 Nisan günü yine bir vatandaşın cep telefonunu çaldı, ancak bu kez mağdurların arasına bir başka önemli isim de katıldı. B.D., telefonun sahibinin kim olduğunu bilmeden, yine bir polis memurunun eşi olan Ü.S.’nin telefonunu çalmıştı. Üstelik telefonunu çaldığı kadın, İzmir Adliyesi önünde teröristlerin yapmayı planladığı bomba saldırısında canını ortaya koyarak engelleyen Şehit Fethi Sekin’in akrabasıydı.

YİNE SERBEST BIRAKILDI

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, sadece iki ay önce yakaladıkları yankesicinin peşine yeniden düştü. Kamera kayıtları tekrar incelendi ve şüpheli B.D. ile telefonu sattığı işletme tespit edildi. B.D. bu kez telefonu, aynı işletmede ancak farklı bir kişiye satmıştı. Gözaltına alınan ve 9 suç kaydı bulunan B.D., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.