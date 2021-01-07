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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Bu çirkin görüntünün cezası 10 milyon TL!

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Bu çirkin görüntünün cezası 10 milyon TL!
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Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020 yılında 120 tesise çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle toplam 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uyguladı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, 2020 yılında çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 1302 denetim gerçekleştirildi.

Bu çirkin görüntünün cezası 10 milyon TL

Su kirliliği konusunda yapılan 150 denetimde, standartlara aykırı atık su deşarjında bulunan 46 tesise 4 milyon 853 bin 444 lira, hava kirliliği konusunda yapılan 127 denetimde, standartlara aykırı hava emisyonuna neden olan 21 tesise 1 milyon 622 bin 80 lira, atıkların yönetimi konusunda yapılan 395 denetimde mevzuata aykırı olarak atıkların yönetimini sağlayan 22 tüzel ve gerçek kişiye 3 milyon 93 bin 447 lira, ÇED, toprak, egzoz, koku ve diğer konularda yapılan denetimlerde ise 714 bin 883 lira olmak üzeri toplam 120 tesise 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uygulandı.

Bu çirkin görüntünün cezası 10 milyon TL

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu yıl içinde de ani ve planlı denetimlerin sürdürüleceğini, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere çevre kanunu kapsamında yaptırım uygulanacağını bildirdi.

 

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