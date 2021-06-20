Bu çınar artık yok

Dolmabahçe’den Beşiktaş’a geldiğinizde, Yıldız ve Ortaköy’e doğru yolu tam ortadan ikiye bölen dev çınar artık yok. Korunmaya değer ağaç statüsündeki çınar 150 yaşındaydı. Son yıllarda hastalanan çınarın gövdesinin büyük bir kısmı çürümüş, demir desteklerle ayakta durmaya çalışıyordu.

AĞAÇLAR KURUL KARARIYLA KESİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İstanbul 4 numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, İBB’nin başvurusu üzerine Beşiktaş’taki hastalıklı ve devrilme tehlikesi bulunan ağaçları tek tek inceledi ve 73 tanesi için kesim kararı verdi. Bu ağaçlardan biri de Beşiktaş’ta, yolun ortasındaki Londra Çınarı’ydı. İBB ekipleri geçtiğimiz ay dev çınar ağacını kesti. Etrafındaki beton zemin de kaldırılarak asfaltla kaplandı.

Çınar ağacının kesilmesine sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise çınarın kesilmesinin doğru olduğunu savundu. İBB yetkilileri ağacın kurul kararıyla kesildiğini, kesilen tüm ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini açıkladı.

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