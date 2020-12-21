Bu çığlığı duyun

Ankara Keçiören’de Sudenya Irmak (17), aynı mahallede yaşadığı Burak Irmak’la (19) 5 Ekim’de evlendi. Burak Irmak OSTİM Hurdacılar sitesinde çalışıyordu. İddiaya göre alkol bağımlısı olan Burak Irmak, her alkol içtiğinde eşine şiddet uygulamaya başladı. Sudenya Irmak, rahatsızlandığı için ailesinin yanına gidince eşi Burak Irmak ile ailesi evlerinin kapısına dayanarak tehditlerde bulundu. Genç kadın ve ailesi bunun üzerine şikâyette bulundu.



‘SENİ YAŞATMAYACAĞIM’



Şiddetin daha nişanlıyken başladığını söyleyen Sudenya Irmak başından geçenleri Hürriyet’e şöyle anlattı: “Aslında ilk nişanlıyken beni darp etti. Ayrılmak istedim ama ailesi ‘evlenince düzelir’ diye ısrar etti ve tekrar barıştım. Evlendik. Rahatsızlandığım için 7 Aralık günü annemlere gitmiştim. Eşim de biliyordu. Eşim işten çıkıp arkadaşlarıyla içmiş ve ateşte elini yakmış. 1 saat sonra binanın önüne geldiler. Eşimin elinde bıçak vardı. Anne ve babası hatta bir de komşuları gelmişti. Eşim ‘Ben sana erkeklik yaptım sen bana k...k yaptın. Aşağı in seni öldüreceğim’ diye bağırıyordu. Kayınpederim ‘Seni yaşatmayacağım’ dedi.







PARASI DAVAYA YETMEDİ



Birkaç gün önce boşanma davası açmak için adliyeye gittim ancak 386 TL istediler. Yanımda o kadar olmadığı için geri döndüm. Hayatımız tehlikede. Şu an 3 aylık uzaklaştırma kararı var ancak şimdiden 2 kere ihlal etti. Gasp yaralama gibi suçlardan 8 tane dosyası var. Ben onu 5 kez şikâyet ettim. Ama her seferinde ifadesi alınıp serbest kaldı. Ondan boşanmak ve dayaksız, tehditsiz, korkmadan bir hayat yaşamak istiyorum.