Bu çığlığa kulak verin

Haberin Devamı

İstanbul’da iddiaya göre işitme engelli ve dilsiz S.Ç., 8 yıl önce kendisi gibi engelli olan Mesut S. ile duygusal birliktelik yaşadı. Mesut S. ile anlaşamayan S.Ç. ilişkisini noktaladı. Ayrılığı kabullenemeyen Mesut S., S.Ç.’yi takıntı haline getirdi ve yıllardır peşini bırakmadı. İlerleyen zamanda S.Ç., başka biriyle evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. S.Ç.’nin evlenmesine rağmen peşini bırakmayan Mesut S., uzun yıllar S.Ç.’yi taciz ederek, maddi ve manevi yönden zorbaladı. S.Ç.’nin yakın çevresini abluka altına aldı, çocuklarını ve ailesini ısrarla takip etti. Mesut S.’nin bu eylemlerinden korkan S.Ç.’nin kocası, evi terk etti. Eşi tarafından terk edilen ve yuvası dağılan S.Ç., ortada kalınca annesi ve babasının yanına taşındı. Bunu fırsat bilen Mesut S., S.Ç.’yi kaçırdı, evinde odaya kilitleyerek darp etti, öldürmek amaçlı ceset gibi tabuta koydu ve elindeki tüm altın ve paraları aldı. Mesut S.’nin elinden zor kurtulan S.Ç., soluğu karakolda alarak şikâyetçi oldu.

Haberin Devamı

‘AİLENİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜRÜM’

Şikâyetinin ardından Mesut S.’nin eylemlerine devam etmesi üzerine S.Ç. bu kez de savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.Ç.’nin avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde özetle şu iddialara yer verildi: “Mesut S., müvekkile ‘Seni doğrarım, keserim, öldürürüm’ diyerek korku vermekte. Müvekkilin iki çocuğunu da takip eden Mesut S., her yerde fotoğraflarını çekmekte. Müvekkilin anne ve babasıyla kaldığı konutun önüne elini kolunu sallayarak gelmektedir. Müvekkile, ‘Seni ve çocuklarını, anne ve babanı öldürürüm, her an her yerdeyim bekle ve gör. Evini biliyorum, hayatını mahvedeceğim’ diye tehdit içerikli mesajlar göndererek büyük korku yaşatmakta.”