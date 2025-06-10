×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bu çığlığa kulak verin

Güncelleme Tarihi:

#ADANA#Burcu K.#Şiddet
Bu çığlığa kulak verin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 07:00

Şiddet gördü, tehdit edildi, aracı çalındı. Boşanma davası sürerken hayatı kâbusa dönen fen bilgisi öğretmeni Burcu K., defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinden bir türlü kurtulamadı: “Görev yerimi değiştireceğim zaman, ‘Oğlunu bulurum, kellesini yeni adresine postalarım’ dedi. Hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum.”

Haberin Devamı

ADANA’da 13 yıldır fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve ilk evliliğinden 2 çocuğu olan Burcu K. (36), Şubat 2023’te güvenlik kamera sistemleri kurulumu yapan B.K. (36) ile evlendi. Bu evliliğinden Berra (1.5) adını verdiği bir kızı olan Burcu K., 1 yılın ardından şiddetli geçimsizlik nedeniyle B.K.’ye boşanma davası açtı. Boşanma süreci devam ederken, iddiaya göre B.K., 7 Haziran günü kızını görmek için bir araya geldiği Burcu K.’nin çantasından anahtarını alarak 80 LG 567 plakalı otomobilini izinsiz bir şekilde götürdü. Durumu fark eden Burcu K., boşanma sürecindeki eşinden şikâyetçi oldu.

Bu çığlığa kulak verin

Haberin Devamı

‘OĞLUMUN CANIYLA BENİ TEHDİT EDİYOR’

B.K.’nin kendisini çocukları ile tehdit ettiğini, bu nedenle oğlunun velayetini eski eşine verdiğini söyleyen Burcu K., “Zaten 1 yıl evli kaldık, bunun 9 ayında hamileydim. Ayağımın kırılması olsun, gözlerimdeki ve vücudumdaki morluklar olsun, düşük tehlikemde olmasına karşın bunların tamamını bana hamileyken yaşattı. Daha önce evimin önünden 3 aylıkken bebeğimi kaçırdı. Evlendiğimiz günden beri bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Her kavgamızda oğlumun canıyla beni tehdit etti. Oğlumu korumak için velayetini babasına verdim. Görev yerimi değiştireceğim zaman, ‘Mersin’de oğlunu bulurum, kellesini yeni adresine postalarım’ dedi. Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi. Yeni adresi de öğrendi. Ben hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum” diye konuştu.

Bu çığlığa kulak verin

‘BOŞANAMADIĞIMIZ İÇİN HIRSIZLIK SAYILMIYOR’

Son olarak B.K.’nin adliyede kızıyla görüştüğü gün otomobilini izinsiz alıp götürdüğünü belirten Burcu K., “B.K., kızımızı pedagog eşliğinde 2 haftada bir adliyede 3 saat görebiliyor. Kızımla pedagog ve polis eşliğinde görüştükleri gün, ben lavaboya gittiğimde, çantamı açıp içinden aracımın anahtarını alıyor. Aracımı alıp gidiyor. Anahtarımın ve aracımın olmadığını fark edince polise başvurdum. Polis, kendisini aradığında aracı kendisinin aldığını ve geri getirmeyeceğini söyledi. ‘Mahkeme sonuçlanırsa belki alabilir’ diyor ve telefonu kapatıyor. Boşanmadığımız için oto hırsızlığına girmiyormuş. Şu an güveni kötüye kullanmadan işlem yapılıyor. Ben boşanma sürecinde birçok sorun yaşadım. Şimdi de arabamı elimden aldı. Hayatımı zorlaştıran, aracımı da kaçıran bu adamdan şikâyetçiyim. Aracımın bulunmasını, bana teslim edilmesini ve bir an önce de boşanabilmeyi istiyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

Burcu K.’nin hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı B.K. polis tarafından aranıyor.

Bu çığlığa kulak verin

Haberle ilgili daha fazlası:
#ADANA#Burcu K.#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!