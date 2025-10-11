×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Bu çiçeği koparmak pahalıya patlıyor, 557 bin lira cezası var

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Çiçek#Jandarma
Bu çiçeği koparmak pahalıya patlıyor, 557 bin lira cezası var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 18:51

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan 'Sultan çiğdemi’ (Crocus nerimaniae) bitkisini koparmanın cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

 

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından vatandaşlara yapılan bilgilendirmede, Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden sultan çiğdeminin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.

SADECE 15 GÜN AÇIK KALIYOR 

Sultan çiğdemi bitkisinin, çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla birlikte sadece 15 gün açtığı ifade edildi. Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Çiçek#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!