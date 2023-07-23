Bu çarşının tüm geliri depremzedeye... Açılışını Emine Erdoğan yaptı

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EMİNE Erdoğan’ın Onursal Başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı, Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından bölgede çalışmalara başladı. Vakıf çok sayıda kurs açarak depremzedelere moral desteği verdi. O kurslarda depremzedeler tarafından üretilen ürünlerin yine depremzedelere gelir olarak verilmesi kararlaştırıldı. Emine Erdoğan’ın himayesinde Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı kuruldu. Depremzedeler tarafından üretilen ürünlerin yanı sıra, depremden etkilenen 11 ilin el sanatları ile gastronomik zenginliklerinin sergilendiği çarşının açılışını dün Emine Erdoğan yaptı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve depremzede illerin belediye başkanları da katıldı.

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DEVLETİMİZ ALTINDAN KALKAR

EMİNE Erdoğan açılıştaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Devlet ve bütün sivil toplum örgütleri ilk gün olduğu gibi bugün de hala sahada, halkın yanında. Afetzedelerimizin tamamı evlerine, iş yerlerine ve okullarına kavuşana kadar, bütün kurumlarımız gece gündüz çalışmaya devam edecektir. Devlet ve millet, el ele, gönül gönüle verdi. Milyonlarca hayırsever şehirlerimiz harabeye dönerken, gönül mabetleri yıkılmasın diye tek yürek oldu.

TÜRK İNSANI DÜNYANIN VİCDANIDIR

‘Merhamet, gönlün zekasıdır’ denilir. İftiharla söylüyorum ki, dünyada hiçbir millet elinde olanı paylaşmak, desteğe gereksinim duyanlara ayrımsız kucak açmak konusunda bizimle yarışamaz. Bu nedenledir ki Türkiye ve Türk insanı dünyanın vicdanı olarak anılır. Çarşıyı ziyaret eden konuklarımızdan dileyenler bu anlamlı günün hatırasını hayatına katabilecek. İsteyenler de ürünü yeniden depremzedelere armağan edebilecektir. Böylelikle çok yönlü bir destek gerçekleştirilecek, gelirler ürünlerin imal edildiği şehirlerimize dağıtılacak.”