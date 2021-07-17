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Gündem
Ali Can ZERAY / DHA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu canlıya nasıl kıyarsın

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Bu canlıya nasıl kıyarsın

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Saros Körfezi kıyısında bulunan Erikli köyünde kamping işletmecisi E.G., sahiplendiği köpeği dövüp işkence yaptı.

E.G. köpeği dövüp, boğazından tutarak yukarı kaldırıp savurdu. Bölgedeki bir işyerinin sahibi ve çalışanları olaya müdahale ederken, köpek E.G.’nin elinden kurtulup kaçtı. Şikâyet üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.G.'ye 1033 TL para cezası kesildi, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla ifadesi alındı.

‘BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇMIŞTI’

Köpeğine işkence yapmadığını savunan E.G., “Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum. Köpeğime işkence yapmadım” dedi. E.G. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 'hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamele etmek' suçundan işlem başlatıldı. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek rehabilite edilmek üzere barınağa götürüldü.  

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