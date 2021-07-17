Bu canlıya nasıl kıyarsın

E.G. köpeği dövüp, boğazından tutarak yukarı kaldırıp savurdu. Bölgedeki bir işyerinin sahibi ve çalışanları olaya müdahale ederken, köpek E.G.’nin elinden kurtulup kaçtı. Şikâyet üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.G.'ye 1033 TL para cezası kesildi, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla ifadesi alındı.

‘BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇMIŞTI’

Köpeğine işkence yapmadığını savunan E.G., “Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum. Köpeğime işkence yapmadım” dedi. E.G. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 'hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamele etmek' suçundan işlem başlatıldı. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek rehabilite edilmek üzere barınağa götürüldü.

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