Bu caniye az bile

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Tekirdağ Süleymanpaşa’da yaşayan Burak Tekler (23) ile Cansu Sezer (23), 10 Haziran’da anlaşmalı boşandı. Boşanma davasında 3 yaşındaki çocukları Selim Ali’nin velayeti anneye verildi. Tekler ve Sezer boşandıktan sonra da görüşmeye devam etti. 16 Haziran’da Burak Tekler oğluyla vakit geçirdikten sonra Cansu Sezer’in evine gitti. İşten dönen Cansu Sezer ile Burak Tekler beraber yemek yedikten sonra Cansu Sezer kanepede uyudu. 22.30 sıralarında Burak Tekler mutfaktan aldığı bıçakla kanepede uyuyan Cansu Sezer’i öldürdü. Teker, gürültüyle uyanan ve annesinin ölümüne tanıklık eden oğlu Selim Ali’yi de öldürdü.

‘ŞÜPHELERİM VARDI...’

Etesi sabah 06.40’da Burak Tekler polise teslim oldu. Tekler ifadesinde eski eşiyle ilgili bazı şüphelerinin olduğunu, uyuduğu sırada telefonundaki yazışmaları okuduğunu, bu konuşmaların kendisine fazla samimi geldiğini, eski eşinin kendisini aldattığını düşünerek cinayetleri işlediğini iddia etti. Tekler olaydan sonra intihar etmek istediğini, ancak bundan vazgeçtiğini de belirtti. Bunun üzerine Tekler hakkında Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise Cansu Sezer’in iş arkadaşlarıyla iş ilişkisi çerçevesinde yazıştığı, iş ilişkisi dışında farklı anlamlara gelebilecek herhangi bir yazışma yapmadığı belirtildi. 13 Aralık’ta hâkim karşısına çıkan Tekler için savcılık mütalaasını açıkladı. Olayda haksız tahrik olmadığını belirten savcılık makamı, Burak Tekler hakkında kadına karşı öldürmek ve çocuğa veya altsoya karşı kasten öldürme suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

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‘İNDİRİM YAPILMAMALI’

Maktulün ailesinin avukatı ise Burak Tekler’in cinayetten dolayı pişmanlık duymadığını belirterek, “Uyuyan kadına karşı, üç yaşındaki çocuğa karşı defalarca bıçak darbesi var. Hiçbir haksız tahrik, hükmün, indirimin uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Mahkeme ise duruşmayı 3 Ocak’a erteledi.

3 Ocak’taki duruşmada kararın açıklanmasını beklediklerini söyleyen Tekirdağ Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’ndan Avukat Delal Dağ, “Sanık iki korkunç cinayet işlemesine rağmen duruşmaların hiçbirinde pişman olduğunu dile getirmedi. Sanığa en üst sınırdan ceza verileceği kanaatindeyiz” dedi.