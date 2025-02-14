Bu cani içeriden çıkamasın

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Nevşehir’de önceki gün akşam saatlerinde Servet Nur Şahin (26), bir süre önce boşandığı eski eşi Emre Yağar ile sokakta karşılaştı. Eski eşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yağar, üzerindeki tabancayla Şahin’e 3 el ateş etti. Karnından yaralanan Şahin, acı içinde kıvranarak bir işyerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Şahin, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Emre Yağar ise bir süre sonra polise teslim oldu.

KATİL: ÇOCUKLARIMI GÖSTERMİYORDU

Yağar ifadesinde, “Boşanma mahkemesinin kararına göre her hafta çocuklarımı görebilme hakkına sahipken bana 4 aydır çocuklarımı göstermedi. Ben bugün işim gereği perde ölçüsü almaya otomobil ile giderken tesadüfen eski eşim Servet Nur Şahin ile karşılaştım. Aracı onun yanında durdurdum. Kendisine 4 aydır çocuklarımı göremediğimi ve bu nedenle psikolojimin bozulduğunu söyledim. O da bana ‘250 bin TL para verirsen çocukları gösteririm, yoksa git’ dedi. Ayrıca seni vurdurturum diyerek üzerime saldırdı. Ben de bu esnada kaçarken aracın bagajını açtım ve ruhsatsız tabancayla bana saldırmaması için havaya doğru ateş açtım. Sonrasında polis merkezine gelerek teslim oldum. Servet Nur’a mermilerin isabet edip etmediğini bilmiyordum. Burada öğrendim. Tabancayla havaya ateş açtığım için teslim oldum. Olayla ilgili pişman ve üzgünüm” dedi.

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SERVET’İN AİLESİ: YOK ÖYLE BİR ŞEY

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemleri süren Servet Nur Şahin’in kuzeni Hasan Şahin, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, “Servet Nur diş kliniğinde çalışıyor, 2 çocuğu bulunuyordu. Çocuklarımız yetim ve öksüz kaldı. Servet Nur’un ve ailesinin çocukları göstermiyor diye bir şeyi yoktu” ifadelerini kullandı.

‘YARDIM EDİN, BENİ VURDULAR’

Olay anında işyerinde olan görgü tanıklarından Neva Yanağlıbaş, “Ben müdüriyetteydim, yardım çağrılarını duyunca buraya geldim. Geldiğimde kadın koşarak geliyordu, kapıyı açtık. İçeri girdiğinde ‘Vuruldum’ dedi. Arkasında bir delik vardı, montu delinmişti, tek bir delik vardı. Ambulansı çağırdık, bilinci açıktı” dedi. Mehmet Karataş ise “Biz içeride oturuyorduk. 3 el silah sesi geldi. ‘Yardım edin, beni vurdular’ diye bağırdı. Hemen kapıya çıktık. Arkadaşı içeriye aldık; ambulansı, polisi aradık” diye konuştu.