Bu canavarın trafikte ne işi var

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ORDU’nun Gülyalı ilçesinde, Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası’nda görevli ekipler, 18 Eylül’de 10.30 sıralarında Adem Topçu (27) yönetimindeki 07 GU 227 plakalı motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem Topçu, kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a (27) çarptı. Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem Topçu yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Astsubay Çangır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Tedavisi tamamlanan Topçu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası Topçu, dün adliyeye sevk edildi. Topçu, çıkarıldığı mahkemede ‘olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Adem Topçu’nun uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı da plakasına yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu öğrenildi.

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