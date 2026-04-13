Bu canavar bulunsun

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet Girişimi#Mersin#Kadına Şiddet
Bu canavar bulunsun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 07:00

S.Y., konuşma bahanesiyle yanına çağırdığı eski sevgilisi Nurşen Ü.’yü ara sokakta önce kabloyla boğmaya çalıştı, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi arıyor.

MERSİN’de S.Y. (24), kendisini terk eden eski sevgilisi Nurşen Ü.’yü (19), yeniden bir araya gelme ve ev bakma bahanesiyle buluşmak için 4 Mart günü yanına çağırdı. Ara sokakta buluşan çift arasında çıkan kavgada S.Y., cebinden çıkardığı telefon şarj aleti kablosunu Nurşen Ü.’nün boynuna dolayıp boğmaya çalıştı. S.Y., bağırarak çevredekilerden yardım isteyen Nurşen Ü.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Nurşen Ü. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ÇEVREDEKİLER İMDADINA YETİŞTİ

Çevredekilerin yaralı olarak bulduğu Nurşen Ü., otomobille hastaneye götürüldü. Vücudunda 10 bıçak yarası bulunan Nurşen Ü. ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kadın, enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeyi atlatan Nurşen Ü., tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra eski sevgilisi S.Y. hakkında şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. 

#Cinayet Girişimi#Mersin#Kadına Şiddet

