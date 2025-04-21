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Bu camiyi görenler hayrete düşüyor! 'Belki de Türkiye'de tek' | 150 metrekarelik arazide 300 metrekare kullanım alanı oluşturdular

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#Cami#Artvin#Haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 10:19

Artvin'de arazi şartlarının elverişsizliğinden farklı mimari projeleri de beraberinde getiriyor. Altından yol geçen bu yeni cami ise bu projelere en ilginç örneklerden birisi. Yaklaşık 150 metrekarelik üçgen araziye kurulmak istenen cami, yetersiz olacağı düşünüldüğü için mimari bir düzenlemeye gidildi. Hazırlanan projeyle birlikte caminin kullanılabilir alanı 300 metrekareye çıkarıldı.

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Artvin Merkez Çamlık Mahallesi'nde yer alan ve halk arasında "Ayaklı Cami" olarak bilinen Merkez Yeni Cami, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. 1973 yılında inşa edilen cami, arazi şartları nedeniyle üç kolon üzerine kuruldu. Mahalle yolunun kapanmaması amacıyla kolonlardan biri yol kenarına dikilince, yapı halk arasında "Ayaklı Cami" olarak anılmaya başlandı.

Bu camiyi görenler hayrete düşüyor Belki de Türkiyede tek | 150 metrekarelik arazide 300 metrekare kullanım alanı oluşturdular

150 METREKARELİK ALANA 300 METREKARELİK CAMİ

Yaklaşık 150 metrekarelik üçgen araziye kurulmak istenen cami, yetersiz olacağı düşünüldüğü için mimari bir düzenlemeye gidildi. Hazırlanan projeyle birlikte caminin kullanılabilir alanı 300 metrekareye çıkarıldı. Üç kattan oluşan yapının ilk iki katı cami lojmanı olarak hizmet veriyor. Merkez Yeni Cami, yaklaşık 500 kişilik cemaat kapasitesine sahip.

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Bu camiyi görenler hayrete düşüyor Belki de Türkiyede tek | 150 metrekarelik arazide 300 metrekare kullanım alanı oluşturdular

CEMAAT TEDİRGİN: KAZA HALİNDE TEHLİKE OLUŞABİLİR

Bölge halkı caminin mimarisine alışık olsa da, kente dışardan gelen vatandaşlar yapıyı gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Caminin en büyük risklerinden biri ise, altından geçen rampa yolda meydana gelebilecek kazalarda taşıyıcı kolona zarar gelme ihtimali. Bu durum, cami cemaatini tedirgin ediyor.

Bu camiyi görenler hayrete düşüyor Belki de Türkiyede tek | 150 metrekarelik arazide 300 metrekare kullanım alanı oluşturdular

TÜRKİYE'DE EŞİ BENZERİ YOK

Cami İmamı Özdemir Demirci, yaptığı açıklamada "Cami bölge ayaklı cami olarak biliniyor. Bunun sebebi de Artvin barajlar, duvarlar, virajlar şehri. Arazi yapısından kaynaklı camimizin arka beden ve öndeki direk üzerine kurulmuş bir cami. Belki de Türkiye ‘de eşi benzeri olmayan bir cami. Arsa üzerine yapılsaydı bu cami 120 yada 130 metre karelik bir cami olacaktı. Şuan ise 300 metrekare üzerine hizmet vermiş durumda" ifadelerini kullandı.

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Bu camiyi görenler hayrete düşüyor Belki de Türkiyede tek | 150 metrekarelik arazide 300 metrekare kullanım alanı oluşturdular

Bu camiyi görenler hayrete düşüyor Belki de Türkiyede tek | 150 metrekarelik arazide 300 metrekare kullanım alanı oluşturdular

Bu camiyi görenler hayrete düşüyor Belki de Türkiyede tek | 150 metrekarelik arazide 300 metrekare kullanım alanı oluşturdular

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#Cami#Artvin#Haber

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