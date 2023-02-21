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Bu boşluğu doldurmalıyız... Bağışlar durma noktasına geldi

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#Deprem#Bağış#Yardım
Bu boşluğu doldurmalıyız... Bağışlar durma noktasına geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yenikapı’da afet bölgelerine yardım için kurduğu koordinasyon merkezinde ilk günlerde oluşan yoğunluk ve yapılan yardımlarda ciddi azalma yaşanırken, bağışlar durma noktasına geldi.

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Yenikapı’nın dünkü gönüllüleri İBB’nin kadın ve erkek buz hokeyi takımının sporcularıydı.
İBB Kadın Buz Hokeyi Takımı kaptanı ve milli sporcu Tuğçe Melis Demir, “Temel ihtiyaçlar hızlı tükenir, bu durum depremzede vatandaşlarımıza yardımlarımızın devam etmesi gerektiğinin göstergesi. Herkesi davet ediyoruz” dedi. İBB Erkek Buz Hokeyi Takımı kaptanı ve milli sporcu Tolga Bozacı ise “Nerede ihtiyaç varsa görevlilerin yönlendirmesiyle yardım ediyoruz. Herkesin buraya gelip ufak da olsa yardım etmesi lazım” diye konuştu. Yetkililer bölgede en çok temel gıda, hijyen malzemeleri, iç giyim ve çadır ihtiyacı olduğunu belirtti.

 

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#Deprem#Bağış#Yardım

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