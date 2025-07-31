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Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var! Bakan, YKS kılavuzuna dikkat çekti | 'Nitelikli eğitim' vurgusu

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#YKS Kılavuzu#Hukuk Eğitimi#Başarı Sıralaması
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var Bakan, YKS kılavuzuna dikkat çekti | Nitelikli eğitim vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 12:49

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer verilen hukuk fakülteleri için başarı sıralamasının hayata geçtiğini, 2025 YKS tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre başarı sıralaması barajının ilk 100 bine yükseltildiğini duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Güçlü bir adalet sistemi, nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkündür.

2025 YKS tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, hukuk fakültelerinin kontenjanları azaltılmış ve başarı sıralaması barajı ilk 100 bine yükseltilmiştir.

Bu adım, daha nitelikli hukuk eğitimi vizyonumuzun önemli bir parçasıdır.

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"İLK 100 BİN SIRALAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER KABUL EDİLECEK"

Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı’nın ilk strateji belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de yer verdiğimiz bu hedef doğrultusunda, artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek.

Millet adına karar veren hâkim ve savcılarımızın, savunmanın temsilcisi olan avukatlarımızın, daha güçlü bir donanımla yetişmesinin, adalet sistemimize duyulan güveni de pekiştireceğine inanıyoruz.

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Bu ideal doğrultusunda tercihlerini yapacak olan geleceğin hukukçularına şimdiden başarılar diliyorum.

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#YKS Kılavuzu#Hukuk Eğitimi#Başarı Sıralaması

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