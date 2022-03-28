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Bu bitki dünyada sadece Kayseri'de yetişiyor

#Kayseri#Bitki#Kırnavruzu
Bu bitki dünyada sadece Kayseride yetişiyor

Kırnavruzu bitkisi, ilkbaharın gelişiyle birlikte sadece Kayseri’de görülüyor.

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Dünya üzerinde sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren Kırnavruzu bitkisi için 2019 yılında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 'Kırnavruzu Tür Eylem Planı' hazırlandı.

2020-2024 yılları arasını kapsayan tür eylem planı ile türü tehdit eden unsurlar belirlenmiş olup bu kapsamda gerekli önlemler alınırken, okullarda da konu ile ilgili eğitimler veriliyor. Türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için de tohum toplaması yapılarak izlenmesi sağlanıyor.

Bu bitki dünyada sadece Kayseride yetişiyor

Ayrıca, 1993 yılında keşfedilip kayıt altına alınan Gökkız Çiğdemi ve Kuyruklu Çiğdem o tarihten itibaren yeniden gözlemlenememiş ancak 2021 yılı itibariyle Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde tespit edilip fotoğraflanmıştı.

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Bu bitki dünyada sadece Kayseride yetişiyor

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#Kayseri#Bitki#Kırnavruzu

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