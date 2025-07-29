Bu bir yeşil vatan müdafaası

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Bu yıl çıkan yangınların yüzde 96’sının insan kaynaklı olduğunu belirterek, “Çok az da olsa sabotaj ve kasıtlar da var” diyen Erdoğan, Kabine toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ MİLLETİMİZİN PROJESİ

“Terörsüz Türkiye süreci, sadece Cumhur İttifakı’nın değil; aynı zamanda hükümetimizin, devletimizin, hepsinden önemlisi milletimizin projesidir; 86 milyonun tamamının özlemi, beklentisi, hayalidir. Bu hayalin, adım adım gerçeğe dönüşmekte olduğunu görüyoruz. Kimsenin endişesi olmasın; evelallah girdiğimiz bu yol, bizi demokrasisiyle de, ekonomisiyle de güçlü bir Türkiye’ye ulaştıracaktır. Yolun sonunda kardeşlik vardır, kalkınma vardır; barış, huzur, dayanışma ve istikbali birlikte inşa etme iradesi vardır.

86 milyonun tamamını ilgilendiren, sadece bugünümüzü değil, ülkemizin istikbalini de şekillendirecek böyle bir meselede aklıselimin, sağduyunun, milli sorumluluk şuurunun en sonunda galip geleceğine inanıyorum. Bu meseleyi, iktidarı ve muhalefetiyle dayanışma içinde kalıcı biçimde çözmeyi temenni ediyor; bu konudaki işbirliği çağrımızı yineliyoruz.

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SON 5 YILIN EN KURAK GÜNLERİ YAŞANIYOR

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak orman yangınlarındaki artış, artık küresel bir sorun haline gelmiştir. Öyle ki; 2002-2012 arasında dünyada yanan orman alanı 44 milyon hektar iken, 2013-2023 arasında bu rakam 94 milyon hektara çıkmıştır. Dünyada son 9 yıl, 1880’den bu yana en sıcak 9 yıl olmuş, geçen yıl son 145 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçmiştir. Geçen yıla göre Avrupa’da yanan alan miktarı yaklaşık iki kat artmıştır.

Bu yılın ilk 6 aylık kuraklık haritalarına baktığımızda, ülkemizde son 5 yılın en kurak günleri yaşanıyor. 25 Temmuz’da bazı yerlerde görülen 50 derece ile ülkemizde tarihin en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi. Aşırı sıcaklar, düşük nem ve şiddetli rüzgâr, maalesef, yangın riskini daha da yükseltiyor. Devlet olarak, bütün planlarımızı bu ürkütücü veriler temelinde yapıyoruz. Artan tehditler karşısında, yeşil vatanımız olan ormanlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.

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Yangına müdahaleyi hızlandırmak için yeni orman içi yollar ve emniyet şeritlerinin açılması, mevcut yolların bakımı gibi çalışmalar tamamlandı.

BU ALANDA İHA KULLANAN İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ

27 uçak ve 105 helikopter ülke genelinde 65 noktada, 6 bine yakın kara aracımız ise bin 600 noktada konuşlandı. Orman teşkilatımız, 25 bin yangın personeli ve ihtiyaç halinde desteğe gelen 132 bin gönüllüsüyle 1 Mayıs’tan itibaren teyakkuz durumuna geçti. Ormanlarımızı 14 insansız hava aracı ve 776 gözetleme kulemizle 7 gün 24 saat takip ediyor ve yangın meydana geldiğinde sadece 2 dakika içinde tespit ediyoruz. Bakın, bu alanda İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Kendi geliştirdiğimiz meteorolojik erken uyarı sistemimizle, riskli bölgeleri önceden görüyor, önlemleri artırıyoruz. Dünyada sadece 5 ülkenin sahip olduğu yangın yönetim uçağımız OTAĞ da bu konuya ne kadar ehemmiyet verdiğimizin bir başka göstergesidir. Yangına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10-11 dakikalara kadar düşürdük. Hava ve kara araçlarımızın daha hızlı su alabilmesi için, göreve geldiğimizde hiç olmayan yangın gölet ve havuzlarının sayısı bugün 4 bin 796’ya ulaştı.

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4 BİN 247 YANGINLA MÜCADELE ETTİK

Tarihimizin en güçlü hava ve kara filosuyla, yıl başından bu yana toplam 4 bin 247 yangınla mücadele ettik. Bu yangınların 3 bin 102’si 1 Haziran’dan bu yana meydana geldi. Devam edenler dışında, çıkan yangınların tamamını kontrol altına aldık. Bu yıl şu ana kadar çıkan yangınların yüzde 96’sı insan kaynaklıydı. Yani sigara izmaritinden söndürülmeyen piknik ateşine, ormana bırakılan camlardan anız yakmaya kadar, çoğu zaman önemsiz görülen ihmallerin bedelini milletçe hep beraber ödedik; halen de ödüyoruz. Elbette, çok az da olsa sabotaj ve kasıtlar da var. 1 Haziran’dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alınmış, 38 kişi tutuklanmış, 61 kişi hakkına adli kontrol kararı verilmiştir. Son olarak, Bursa’daki yangını çıkardığı düşünülen, daha önce hakkında FETÖ’den işlem yapılmış bir şahıs yakalanmıştır.

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ÜLKEMİZ DAHA İYİ DURUMDA

2020-2024 arası orman varlığına göre yanan alan oranına baktığımızda, ülkemiz; binde 17’lik oranla İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’dan çok daha iyi durumdadır. Aynı şekilde Akdeniz kuşağında yer alan ülkelerin tamamından daha fazla hava aracına sahibiz. Ancak, iklim değişikliği şiddetini her geçen yıl artırıyor ve artıracak. Bunun için ilave tedbirler alıyoruz, almayı da sürdüreceğiz. Unutmayalım ki bu bir savaş; bir yeşil vatan müdafaası. Bu sinsi düşmana karşı, şunu herkes bilsin ki, gereken neyse yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu savaşta, 86 milyonun desteğini ve gayretini bekliyoruz.

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BUNDAN SONRA AFAD’LA BU İŞİ ÖRGÜTLEYECEĞİZ

30 büyükşehirimiz var. İtfaiyecilik, belediye başkanlığından gelmiş bir Cumhurbaşkanı olarak; büyükşehirlerin işidir. 30 büyükşehirin dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde bundan böyle AFAD’ımızla bu işi örgütleyeceğiz. AFAD 51 ilde teşkilatlanmasını en güçlü şekilde yapacak. AFAD bu 51 vilayetin tamamında bu işi planlayacaktır.”

ŞEHİTLER! İHMAL VARSA GEREKEN YAPILACAK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Eskişehir’de yangına müdahale sırasında şehit olan 5 orman işçimiz ile 5 AKUT gönüllümüze bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Yine Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda aşırı sıvı kaybına bağlı olarak şehit olan iki Mehmetçiğimize de Yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. Her iki elim olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Milletçe hepimizi yasa boğan bu iki hadisenin nedenleri en kısa zamanda ayrıntılarıyla netleşecek; akabinde ihmali olan varsa gereken yapılacaktır” dedi.

ÖZEL’E ‘TEŞEKKÜR’ YANITI

ERDOĞAN CHP Lideri Özel’in Almanya’da hükümete Eurofighter uçakları için ‘Biz de istiyoruz, bu milli mesele’ dediğine ilişkin açıklamasına şöyle yanıt verdi: “Ana muhalefet Partisi Genel Başkanı’nın kameralar önünde şikâyet ettiği ülkesine, kapalı kapılar ardında sahip çıktığını iddia etmesi, şayet doğruysa, muhalefetin yerlileşmesi ve millileşmesi adına elbette kıymetli bir adımdır; biz bundan kesinlikle rahatsız olmayız. Dünyanın hemen hiçbir siyasi partisinde olmayan kendi ülkesini kötüleme alışkanlığından muhalefetin kurtulması, bizi sadece memnun eder. Bunun somut işaretlerini görürsek, hiç merak etmesinler, onları ‘teşekkür dilenme’ zahmetinde bırakmaz; kendilerini takdir ve tebrik etmekten asla yüksünmeyiz. Yeter ki Türkiye partisi olmayı başarsınlar.”