Bu bir savaş ilanıdır... Partimize operasyon yapıyorlar

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday tanıtım toplantısı için dün gittiği Uşak'ta ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde İYİ Partili yöneticilerin istifasını değerlendirdi. İstifa eden İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın kendisinden bağımsız şekilde yeniden seçildiğini ve disipline sevk edilen üyelerin süreç devam ederken istifa ettiklerini belirten Akşener, "Elbette giden her arkadaş için üzülürüm. Bir prensip kararı aldım ve hep uydum. Hiçbir arkadaşımıza hakaret etmedim fakat ne hikmetse ayrılan bütün arkadaşların taş attıkları tek kapı İYİ Parti'nin kapısı. Bunu da anlamakta zorlanıyorum. Ben gidenlere çok üzülüyorum. Dilerdik ki bunlar olmasın."

Haberin Devamı

ANKARA’YI PAYLAŞMIŞLAR

Partide CHP ile yol yürümek ile seçimlere ayrı girmek konusunun 9 saat boyunca demokratik bir çerçevede tartışıldığını belirten Akşener, şöyle konuştu: "Uzun saatler konuşarak seçimlere tek başımıza girme kararı aldık. Bu kararı beğenmemek ve uymamak mümkündür. Buna uymazsanız istifa edersiniz, işin saygı kısmı budur. Bazı arkadaşlarımız gayet saygılı biçimde ayrıldılar, haklarında hayırlısı olsun ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın ilginç bir yanı oldu. O da şu; dün bir televizyon programında ‘benim bilgim dahilinde’ Ankara ve İstanbul'da pazarlıklar yapılmış. Benim bilgim yok, yerel yönetimler başkanımızın, teşkilat başkanımızın haberi yok. Neye göre yapılmış? İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997'de DYP'de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A: İKİSİ DE KORKTU

“Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım, ‘Millet bu arkadaşları istiyor’ diye o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. Ve ikisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil, milletin istediğini kabul etmediler.”

Haberin Devamı

İMAMOĞLU’NDAN JET YANIT: ESKİ DOST DÜŞMAN OLMAZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘İkisi de korktu’ diyerek kendisini ve Mansur Yavaş’ı hedef alan sözlerine, dün Kurtköy Sosyal Merkezi’nin temel atma töreninden yanıt verdi: “İktidar, 4.5 yıldır kendi mumundan İstanbul’a ışık vermemek için, hatta oranın ışığını bile söndürmek için elinden geleni yaptı ama söndüremedi, asla söndüremeyecek. O yüzden kumpaslardan, iftiralardan, masa başı oyunlardan da medet umuyorlar. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum.

Haberin Devamı

OYUNA GELİYOR

Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar -çok az sayısı- oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik: Eski dost, düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. İstanbul İttifakı, kocaman bir ittifak. 31 Mart’ta bu ittifak, asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak.”