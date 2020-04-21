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Emin YEŞİL-DHA 
Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

'Bu benim gelinim' dedi ve taksinin önüne yattı!

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'Bu benim gelinim' dedi ve taksinin önüne yattı!
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Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren adam taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı. Trafiği durma noktasına geldiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Olay, dün Eski Edirne Asfaltı Mescid-i Selam Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kişi, minibüs beklediği sırada seyir halindeki takside iddiaya göre 2 yıl önce evden kaçan gelinini gördü. Bunun üzerine koşarak taksinin önünü kesen kişi, bir süre taksici ile tartıştı. Önünde yatarak taksinin gitmesine izin vermeyen kişi, trafiğin durmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar da adamı yolu açması için ikna etmeye çalıştı, sürücüler de kornalara basarak duruma tepki gösterdi. Çevredekiler, bu kişiyi tutarak yolun dışına çıkardı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. 

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