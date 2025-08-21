Bu bankada ‘yaşam’ var

Haberin Devamı

ADANA Şehir Hastanesi’nde Deri Bankası ve Doku Laboratuvarı kuruldu. Savaş, afet veya toplu yanmalar ve yaralanmalar gibi durumlarda stratejik önem arz eden bu merkezde bağışla alınan deriler, 2 yıl ile 5 yıl saklanabilecek. Vücudunda ağır yanıklar oluşan hastalara bu deriler nakledilecek. Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını söylediği Deri Bankası ve Doku Laboratuvarı hakkında Hürriyet’e açıklamalarda bulundu:

‘YARA HIZLI İYİLEŞİR AĞRI AZALIR’

“Deri bankaları; kadavra veya canlı donörlerden elde edilen insan deri ve dermal dokuların bağış, test, işleme, koruma, etiketleme, depolama ve kliniklere dağıtımını yapan kurumsal yapılardır. Amaç; özellikle majör yanıklar, iyileşmesi güç yaralar ve kitlesel afet/savaş durumlarında gerekli olan biyolojik deri ikamelerinin (kriyoprezerve veya gliserol korumalı allotransplantlar, asellüler dermal matriks vb.) güvenli, hızlı ve etkin şekilde teminini sağlamaktır. Bu merkezler; yara iyileşmesini hızlandırır, enfeksiyonu kontrol eder, ağrıyı azaltır ve skar oluşumunu en aza indirerek yaşam kalitesini artırır. Deriler uygulanan koruma yöntemine göre 2–5 yıl raf ömrüne sahiptir.”

Haberin Devamı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Koray Daş ise laboratuvarda insan kaynaklı deri ve diğer dokuların üretiminin yapılabileceğini söyledi.

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, Hürriyet Adana Temsilcisi Erdal Fernergiz’e konuştu.

‘DOKUDAN DERİ OLUŞTURULUYOR’

Deri bankasının, hücrelerden yeni dokular oluşturabilmeleri için zaman kazandıracağını dile getiren Daş, “Bu derileri ağır yanığı bulunan hastaya nakil ettiğimizde bize 1-2 ay süre kazandırıyor. Bu, onlara kendi dokularından yeni deriler oluşturabilmemiz için yeterli bir süre. Diğer laboratuvarımızda yeni dokular oluşturup onlarla açık yaraları kapatıyoruz. Böylece yaşam şanslarını artırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SÜREÇ BÖYLE İŞLİYOR

HASTALAR genellikle yanık merkezleri veya kronik yara klinikleri aracılığıyla başvuru yapar. Süreç şu şekilde işler: Klinik değerlendirme yapılır (yanık yüzey alanı, yara derinliği, hastanın genel durumu). Klinik, Deri Bankası’na standart talep formu ile başvurur. Banka, uygun dokuyu belirlenmiş protokollere göre paketler ve hızlı lojistikle ilgili merkeze ulaştırır. Cerrahi ekip, dokuyu geçici veya kalıcı kaplama amacıyla uygular. Kullanım sonrası sonuçlar ve olası komplikasyonlar bankaya rapor edilir.