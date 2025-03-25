Bu bakkalda para geÃ§miyor: Kirada oturana, asgari Ã¼cretle Ã§alÄ±ÅŸana, Ã§ocuÄŸu okuyana Ã¼cretsiz Ã¼rÃ¼n veriyorlar

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Sivasâ€™Ä±n SelÃ§uklu Mahallesiâ€™nde bulunan AkÅŸemsettin Camii mÃ¼ÅŸtemilatÄ±nda hayÄ±rseverlerin desteÄŸiyle 3 yÄ±l Ã¶nce hayÄ±r bakkalÄ± kuruldu. Ä°lk etapta sadece 10 ihtiyaÃ§ sahibine ulaÅŸan bakkal, zamanla bÃ¼yÃ¼k bir yardÄ±mlaÅŸma hareketine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. BugÃ¼n itibarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 800 kiÅŸi, temel gÄ±da ve hijyen malzemelerini bu hayÄ±r bakkalÄ±ndan Ã¼cretsiz olarak temin edebiliyor. BakkalÄ±n raflarÄ± ise temel gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinden hijyen malzemelerine kadar birÃ§ok Ã¼rÃ¼n ile dolu. Ä°htiyaÃ§ sahipleri, herhangi bir Ã¼cret Ã¶demeden bu Ã¼rÃ¼nlerden alarak, temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabiliyorlar.Â

"GÃ–NÃœL KÃ–PRÃœSÃœ KURUYORUZ"

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Cami DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mahmut UÃ§tu, bu bakkalda paranÄ±n deÄŸil duanÄ±n geÃ§tiÄŸini ifade ederek, "Ben bu hayÄ±r bakkalÄ± uygulamasÄ±na pandemi ile baÅŸladÄ±m. Pandemi zamanÄ±nda bazÄ± iÅŸsiz kalan insanlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce etkilendim ve aklÄ±ma bÃ¶yle bir fikir geldi. Ä°nsanlara nasÄ±l yardÄ±mcÄ± olabilirim dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ile bu uygulamaya baÅŸladÄ±m.

Ä°lk etapta yaÄŸ ve un gibi en Ã¶nemli gÄ±dalar ile bakkalÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±k. Verenler ile alanlarÄ± burada buluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸarak bir gÃ¶nÃ¼l kÃ¶prÃ¼sÃ¼ kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Åžu andaki taleplerimiz gayet gÃ¼zel seviyede ve Ramazan ayÄ± dolayÄ±sÄ±yla daha yoÄŸun oluyoruz.

Kriterlerimiz arasÄ±nda kiÅŸinin evi kiraysa, asgari Ã¼cret alÄ±yorsa ve okuyan Ã§ocuÄŸu varsa yardÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± bunlara gÃ¶re yapÄ±yoruz. Biz burada kimseyi birbirinden ayÄ±rt etmeden, hangi mahalleden geldiÄŸine bakmadan gelen insanlara yardÄ±mda bulunduk.

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Bu bakkalda para deÄŸil dua geÃ§iyor. Pazartesi ve SalÄ± gÃ¼nlerinde yardÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. GÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 80 kiÅŸiye yakÄ±n kiÅŸi giriyor. Bu sayÄ± kayÄ±tlarÄ±mÄ±zda geÃ§en sene 700 kiÅŸiydi. Bu sene de yaklaÅŸÄ±k 700 kiÅŸiye yaklaÅŸtÄ±k. Ä°htiyaÃ§ sahipleri gÄ±dalarÄ± verdiÄŸimiz zaman hemen dua etmeye baÅŸlÄ±yorlar. Biz de bu anlara ÅŸahit oluyoruz" diye konuÅŸtu.