'Bu atama İmamoğlu ve İstanbul ekibinin ayağına dolanacak'

CHP örgütleri belediye başkanlarının atamalarına tepkili. En çok tepkiyi toplayan ise Ekrem İmamoğlu.

Bugüne kadar daha çok liberal ve piyasacı özel sektör bürokratlarını atayan Ekrem İmamoğlu’na tepki beklenenden büyük oldu. Denilen de “Hiç mi liyakat sahibi CHP kökenli bürokrat yok” mantığına odaklanıyor.

Bu atama yalnızca CHP İstanbul örgütünü değil, bütün Türkiye’deki CHP’lileri ayağa kaldırdı.

İşin ilginci, atanan genel sekreter hakkında daha önce CHP milletvekilleri, il örgütü ve MYK üyelerinin ‘yolsuzluk’ dolayısıyla suç duyurusunda bulunması.

‘Siyasi intihar’ gibi atamanın perde gerisindeki İmamoğlu’nun danışmanları Murat Ongun, Ertan Yıldız, Yiğit Oğuz Duman ve kampanya sorumlusu Necati Özkan’ın olduğu iddia ediliyor. Konuşmalarda, Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gölgesi veya himayesinde bu atamanın olduğu iddia ediliyor.

CHP’li kaynakların kimisi, bu atamadan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da haberdar olduğunu söylerken, bazıları da “Bu atamadan haberi yoktu” diyor.

İmamoğlu’nun danışmanlarının ise çevrelerinde ‘bu atamanın yeni ittifak ruhuna uygun atama olduğu’ iddia ediliyor. Amacın muhafazakâr-dindar çevrelerle birlikte olduğunu göstermek olduğunu söyleyenlere ne demeli!

Bazı kaynaklarsa bu atamanın daha çok AKP ile ‘barış köprüsü’ olduğu iddiasında. “Yeni genel sekreter ile AKP meclisinin uyumu gözetildi” diyen de var. Bu atamanın CHP kurultayına da yansıması olacağını belirten CHP’li bir üye “Bu atama Ekrem İmamoğlu ve İstanbul ekibinin ayağına dolanacak” yorumunu yaparken, dün köşemizde isimleri yer alanlar hakkında “Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu ve Canan Kaftancıoğlu’nun ve de Erdoğan Toprak’ı da unutmuyoruz” demesi dikkat çekti.

Kurultay öncesi laf etmek zordur!