‘Bu ambulans sizin için tertemiz’

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi’nde önceki gün öğle saatlerinde, ev inşaatının birinci katında beton dökümü yapılırken tahta kalıp büyük gürültüyle çöktü. İnşaatta çalışan işçilerden 3’ü göçük altında kaldı. Yaralanan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, sağlık ekiplerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaralı işçilerden biri, göçük sırasında üstü tamamen harca bulandığı için ambulansa binmek istemedi. İşçi, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin güçlükle ikna etmesi sonrası ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. “Bir şeyim yok” diyerek kirlenmiş elbiseleriyle ambulansa binmek istemeyen işçinin görüntüsü, herkesi duygulandırdı.

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‘O GÜNLERİ UNUTUN GİTSİN’

O görüntüyü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, “İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. ‘Bu devlet malı, benim üzerim kirli’ diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandı. İşçi Avad İsa da Bakan Koca’ya teşekkür etti.