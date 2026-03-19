Bu akÅŸamdan itibaren baÅŸlÄ±yor: Kuvvetli saÄŸanak geliyor! Meteoroloji ve AKOM'dan soÄŸuk hava uyarÄ±sÄ±

Haberin DevamÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Marmara BÃ¶lgesi'nde beklenen saÄŸanaÄŸÄ±n bu akÅŸam saatlerinden sonra Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve DÃ¼zce Ã§evreleri ile Ã‡anakkale'nin doÄŸusu, Bursa ve BalÄ±kesir'in kuzey ilÃ§elerinde yarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacaÄŸÄ± belirtildi.

Sel ve su baskÄ±nÄ± ile yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.

AKOM'DAN SOÄžUK HAVA UYARISI

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kentte Ramazan BayramÄ±'nÄ± da kapsayan bir haftalÄ±k sÃ¼re boyunca kapalÄ± bir gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n hakim olacaÄŸÄ± kaydedildi.

Kuzeyli yÃ¶nlerden aralÄ±klarla fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi beklenen rÃ¼zgarla birlikte aralÄ±klarla saÄŸanak geÃ§iÅŸlerinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÄ±caklÄ±klarÄ±n 10 derecelerin altÄ±nda ve kÄ±ÅŸ deÄŸerlerinde seyretmesinin beklendiÄŸi ifade edildi.

Haberin DevamÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemiz genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara (Edirne dÄ±ÅŸÄ±nda), Ege, Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, DoÄŸu Anadolu, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Ã‡orum Ã§evrelerinin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, iÃ§ kesimlerinin yÃ¼ksekleri ile doÄŸu kesimlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dÄ±ÅŸÄ±nda), Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, NiÄŸde, Karaman, BingÃ¶l, MuÅŸ, ElazÄ±ÄŸ, ÅžÄ±rnak, Hakkari ve Bitlis Ã§evreleri ile Antalya'nÄ±n doÄŸu, Van'Ä±n gÃ¼ney kesimlerinde kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BalÄ±kesir, BingÃ¶l, Bitlis, Bursa, Ã‡anakkale, DiyarbakÄ±r, Hakkari, Ä°stanbul, Kocaeli, Mardin, MuÅŸ, Sakarya, Siirt, Batman, ÅžÄ±rnak, Yalova ve DÃ¼zce illeri iÃ§in sarÄ± kodlu uyarÄ± verildi.Â

Haberin DevamÄ±

MARMARA

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin (Edirne dÄ±ÅŸÄ±nda) aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/saat) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

EDÄ°RNE Â°C, 11Â°C

Ã‡ok bulutlu

Ä°STANBUL Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KOCAELÄ° Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/saat) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

Haberin DevamÄ±

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 16Â°C

Ã‡ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°ZMÄ°R Â°C, 15Â°C

Ã‡ok bulutlu, kuzeyi ile Ã¶ÄŸle saatlerinde geneli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MANÄ°SA Â°C, 13Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

AKDENÄ°Z

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye Ã§evreleri ile Antalya'nÄ±n doÄŸu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ADANA Â°C, 16Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Haberin DevamÄ±

ANTALYA Â°C, 20Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, gece saatlerinde doÄŸu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

HATAY Â°C, 14Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

MERSÄ°N Â°C, 15Â°C

Ã‡ok bulutlu, kuvvetli saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLU

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Karaman ve NiÄŸde Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ANKARA Â°C, 10Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Haberin DevamÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 7Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA Â°C, 11Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

NEVÅžEHÄ°R Â°C, 12Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BATI KARADENÄ°Z

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, yÃ¼ksek kesimlerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU Â°C, 7Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KASTAMONU Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, akÅŸam saatlerinden sonra GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Bayburt Ã§evrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte, sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli alanlarda Ã§Ä±ÄŸ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadÄ±r.

AMASYA Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah saatlerinde yaÄŸmurlu

SAMSUN Â°C, 12Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

TOKAT Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam ve gece saatlerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸmurlu

TRABZON Â°C, 11Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, genellikle karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, Malatya ve ÅžÄ±rnak Ã§evrelerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, BingÃ¶l, MuÅŸ, ElazÄ±ÄŸ, ÅžÄ±rnak, Hakkari ve Bitlis Ã§evreleri ile Van'Ä±n gÃ¼ney kesimlerinde kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. BÃ¶lgenin doÄŸusunun yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli kesimlerinde Ã§Ä±ÄŸ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadÄ±r. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM Â°C, 8Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam ve gece saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KARS Â°C, 6Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA Â°C, 11Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

VAN Â°C, 8Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam ve gece saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, gece saatlerinde gÃ¼ney kesimlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bÃ¶lge genelinde (Gaziantep ve Kilis dÄ±ÅŸÄ±nda) yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 14Â°C

Ã‡ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, akÅŸam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

GAZÄ°ANTEP Â°C, 11Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°Ä°RT Â°C, 17Â°C

Ã‡ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, akÅŸam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ÅžANLIURFA Â°C, 14Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, akÅŸam saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.