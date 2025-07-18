Bu ağaçlara kokularını bırakıyorlar! 5 yıldır tespit edildi: 'Burada bir mücadele yaşanıyor'

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KuzeyDoğa Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan çalışmalarda özellikle bozayıların kokularını bırakmak için kaşındığı ağaçlar tespit edilerek, koruma altına alındı.
Bozayılar başta olmak üzere bazı yaban hayvanlarının kokularını bırakmak için kullandığı kaşınma ağaçları ekiplerce inceleniyor. Ekipler, ağaçların boyu, genişliği, yaşı, özelliği, türü, habitatı gibi konularda araştırma yapıyor.
KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış ormanlarında son 5 yıldır kaşınma ağaçlarını tespit etmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.
"BU AĞAÇLARI NEDEN KULLANIYORLAR?"
Ağaçları yerinde görerek inceleme yaptıklarını ve örnek aldıklarını ifade eden Çoban, "Bu ağaçları neden kullanıyorlar? Neden bu ağacı kullandılar ama arkadaki ağacı kullanmıyorlar? Bu alanın özelliği ne? Bu alandaki habitat şekli nasıl? Bu ağacın boyu, yaşı nasıl? Bunlarla ilgili veriler toplamaya başladık." diye konuştu.
Kaşınma ağaçlarının foto kapanlarla izlendiğini işaret eden Çoban, şöyle konuştu:
"Bu ağaçların hepsinin tek tek çeşitli morfolojik ölçümlerini almaya habitat tiplerini belirlemeye ve diğer ormandaki kaşınma ağaçları arasında nasıl farklar olduğunu bulmaya çalışıyoruz. İncelediğimiz bu ağaçta, hayvanların kaşındıklarında kabukların arasına sıkışan kılları, tüyleri var. Biraz daha yukarı bakarsanız pençe izlerini görüyorsunuz. Daha alt kısımlarda da özellikle domuz ve kurtlar tarafından ısırılan ağaçlardaki diş izlerini görebiliyorsunuz. Bu bilgilerin hepsini toplayarak, Sarıkamış ormanında bu alanları (kaşınma ağaçları bölgesi) hayvanlar neden daha çok kullanıyor, bu alanların özelliği ne? Bunu anlamaya çalışıyoruz."
Çoban, elde ettikleri bulgularda, kaşınma ağaçlarına öncelikle domuzların ve kurtların geldiğini tespit ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kurtlarla domuzlar arasında burada bir mücadele yaşanıyor. Biz her kaşınma ağacını aynı zamanda foto kapanlarla, video kapanlarla takip ediyoruz. Bu aslında hayvanların davranışı kaşınma ağaçlarına geldiği zaman nasıl değişiyor? Burada neler yapıyorlar? Ne kadar vakit geçiriyorlar ve kaç tane hayvan buraya geliyor. Günün hangi saatinde burayı ziyaret ediyorlar? Bunları ortaya çıkarmak için Sarıkamış'taki çalışmamıza Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile devam ediyoruz."