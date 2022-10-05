Bu ağacı kurutanlara Savcı acımadı

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Belediye çalışanı Yusuf Soyak, Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, Gökçek, Çakır ve Soyak hakkında ‘nitelikli kamu malına zarar verme’ suçundan 1’er yıldan 4’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Gökçek’in yeniden göreve getirildiği öğrenildi.