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Bu ağacı kurutanlara Savcı acımadı

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#Mersin#Özgecan Aslan Barış Meydanı#Kauçuk Ağacı
Bu ağacı kurutanlara Savcı acımadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Mersin Yenişehir’de 29 Haziran’da Özgecan Aslan Barış Meydanı’nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, matkapla 9 delik açılıp içine sıvı enjekte edilerek kurutuldu.

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Belediye çalışanı Yusuf Soyak, Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, Gökçek, Çakır ve Soyak hakkında ‘nitelikli kamu malına zarar verme’ suçundan 1’er yıldan 4’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Gökçek’in yeniden göreve getirildiği öğrenildi.

 

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#Mersin#Özgecan Aslan Barış Meydanı#Kauçuk Ağacı

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