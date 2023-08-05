Bu adama mâni olun! Yavru kedileri ayağıyla ezmişti, adliyeden çıkınca kedi çalmaya çalıştı

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Trabzon Ortahisar’da 5 gün önce 2 yavru kediyi ayağıyla ezen Ö.Ü., kameraya yakalanmıştı. Polisin araştırmasında, şüphelinin daha önce de birçok mahalleden, ‘sahiplenme’ bahanesiyle yavru kedileri topladığı ortaya çıkmıştı. Yakalanıp adliyeye sevk edilen Ö.Ü. mahkemedeki ifadesinde, yavru kedileri annelerine götürdüğünü gerekçe gösterip kendini savundu. Yüzde 25 oranında zihinsel engelli raporu bulunan Ö.Ü.’ye, yeniden akıl sağlığı raporu alınması şartıyla ev hapsi cezası verildi. Adliyeden çıktıktan sonra Ö.Ü., Akçaabat’ta daha önce kedi çaldığı ve bir kez de çalmaya teşebbüs ettiği markete gitti. Gözüne kestirdiği kedileri yeniden çalmak isteyen Ö.Ü.’yü tanıyan hayvanseverler, şüpheliyi engelledi. Ö.Ü., çağrılan jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

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EVCİL KEDİLERİ HEDEF BELİRLEMİŞ

Ö.Ü.'nün özellikle evcil kedileri almaya çalıştığını anlatan Muhammet Esmer ise “Herkes sevdiği ve insandan kaçmadığı için bu kediler ona daha cazip geliyor. Kediye bir şey verince yanına gidiyor, bu da kediyi götürüp zarar veriyor. Haberlere çıktığını görünce bir daha gelmez demiştik ama akşamüstü çıkıp gelince yakaladık. Ben öldürmedim diye ağlayıp yalvarıyor” dedi.

Özge Keçeci de “Biz çok rahatsızız. Kedilerim kaybolacak diye korkuyorum. Birçok kedim zaten kayıp. 60’a yakın kedimiz var. Bu adam yeni doğum yapan kedilerin yavrularını toplamaya çalıştı” diye konuştu.