Bu adam nasıl izinle çıkar

İstanbul Beyoğlu’nda 29 Nisan akşam saatlerinde fotoğraf çekmek için dışarı çıkan Y.K. ve iki arkadaşı, Tersane Caddesi Tahir Sokağa geldiklerinde, çocuk çığlığı duydu. Sesin kâğıt toplama aracının olduğu yerden geldiğini fark ettiler. “Ne oluyor?” diye seslendiklerinde, kağıt toplama aracının arkasından fermuarı açık bir erkek ile ağlayan ve ağzından burnundan kan gelen bir kız çocuğu çıktı. Kaçmaya başlayan şüpheliyi çevreden yardıma gelenlerle kovalamaya başladı. Bir yandan da polisi arayarak yardım istediler. Polis kısa sürede olay yerine geldi. Vatandaşların darp ettiği şüpheli kişiyi ellerinden alarak polis merkezine götürdüler. Suriyeli ve adının D.A. olduğunu belirlenen çocuk hemen hastaneye götürüldü.

‘AĞABEY KURTARIN BENİ’

Küçük kızı kurtaranlardan biri “Sesler üzerine biz bağırınca çocuk yanımıza koşarak ‘Ağabey kurtarın beni’ dedi. Sonra arkadan bu adam çıktı. Kovalamaca ile yakalandı” dedi.

Yakalanan kişinin adının Adnan Yetişkin (48) olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı araştırmaya göre, Silivri Cezaevi’nde yatan Yetişkin’e Nisan ayında koronavirüs nedeniyle izin verilmişti. Mayıs başında cezaevine dönmesi gerekiyordu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yetişkin’in geriye dönük yapılan incelemesinde de suç dosyasının kabarık olduğu anlaşıldı. 2000 ve 2001 yıllarında Fatih’te ‘cebren ırza geçme, küçükleri baştan çıkarma iffete taarruz etme’ suçundan iki kaydı vardı. Bu suçların dışında, 2004 yılında hırsızlık, 2009 yılında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’, 2012 yılında Beyoğlu’nda ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti’nden üç kaydı çıktı. Yetişkin’in, ‘tutuklu ve hükümlünün kaçması’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından da kaydı olduğu anlaşıldı.

Adliyeye sevk edilen Adnan Yetişkin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.