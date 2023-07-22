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Bu adam bulunsun... Bisikletçinin ölümüne neden olup kaçmıştı

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#Doğanay Güzelgün#Temel Ünlü#Bostancı Sahil Yolu
Bu adam bulunsun... Bisikletçinin ölümüne neden olup kaçmıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:00

Polis noktasından kaçarak bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne neden olan Temel Ünlü, 4 gündür yakalanamadı.

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İstanbul’da Bostancı Sahil Yolu’nda geçen salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü’nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün (51), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası Temel Ünlü olay yerinden kaçtıktan sonra kayıplara karıştı. Güzelgün’ün ailesi şüphelinin bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor.  

‘EN AĞIR CEZAYI ALSIN’

Acılı abla Gülenay Güzelgün Erol, “Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım, en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım. Dünyanın bana göre en saçma olayı sabahın köründe o kişinin gelip benim kardeşimi bulması çok saçma. O gün sabah 05.30 gibi olay olmuş, ben yataktan fırladım, evin içinde dolaşıyorum, kendi kendime ‘Ne oluyor bana’ dedim. Yattım 10 dakika sonra hastaneden aradılar” dedi. 

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Bu adam bulunsun... Bisikletçinin ölümüne neden olup kaçmıştı

‘ANORMAL BİR DURUM’ 

Doğanay Güzelgün’ün yeğeni Tunay Erol ise “3 tane çevirmeden geçiyor bu arkadaş, ilk 2 çevirmede normal geçiyor. Üçüncü çevirmede şüpheleniyorlar, durdurmak istiyorlar. Polisten kaçıyor bu arkadaş, yaklaşık 130-140 km hızla giderken gelip dayıma çarpıp kaçıyor. Yakalanmaması anormal bir durum. Başka suçları da varmış 10 ya da 12 tane. Yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Polisin ise kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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#Doğanay Güzelgün#Temel Ünlü#Bostancı Sahil Yolu