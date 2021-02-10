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Namık Kemal KILINÇ- Bülent TATOĞULLARI- Tolga YILDIRIM- DHA, AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Bu acıya yürek dayanmaz... En acı veda

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Bu acıya yürek dayanmaz... En acı veda
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Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Serik ilçesinde hayatını kaybeden akraba 6 kişi bugün toprağa verildi. Kızları Sevgi Ateş ile Gülsüm ve Sevda'yı kaybeden İbrahim Em, "Dede olacaktım. Keşke beni de götürseydiniz yanınızda. Ben sizsiz ne yapacağım." diyerek gözyaşı döktü.

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  • Antalyada acı veda
  • Antalyada acı veda
  • Antalyada acı veda
  • Antalyada acı veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumunun morgundan alınarak Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'ne getirildi.

Harun Can, Sevgi ve Şükriye Ateş ile Gülsüm ve Sevda Em'in cenazeleri Koyak Mezarlığı'nda yan yana, Mehmet Ali Em'in cenazesi ise aynı mahalledeki Çiftlik Mezarlığı'na defnedildi.  

Kızları 6 aylık hamile Sevgi Ateş ile Gülsüm ve Sevda'yı kaybeden İbrahim Em, cenaze töreninde "Dede olacaktım. Keşke beni de götürseydiniz yanınızda. Ben sizsiz ne yapacağım." diyerek gözyaşı döktü.

Bu acıya yürek dayanmaz... En acı veda

Çocukları yaşamını yitiren Adem Ateş de yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. 

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün Mehmet Ali Em'in kullandığı 07 AOF 750 plakalı otomobil ile Harun Can Ateş yönetimindeki 07 ANJ 366 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler, Sevgi ve Şükriye Ateş ile Gülsüm ve Sevda Em hayatını kaybetmişti.

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Katliam gibi kazadan sonra duygulandıran fotoğraflar kaldı
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