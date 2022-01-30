Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeğini ilk ve son kez mezarda kucağına aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor Görüntüler ilk kez CNN Türkte yayınlandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Görüntüler ilk kez CNN Türk'te yayınlandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Galatasarayda Roman Bürki transferi rafa kalktı, Barcelonadan Inaki Pena geliyorGalatasaray'da Roman Bürki transferi rafa kalktı, Barcelona'dan Inaki Pena geliyor!#Transfer
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
İtalyada cumhurbaşkanı çıkmazı sona erdi Yeniden seçildiİtalya'da cumhurbaşkanı çıkmazı sona erdi! Yeniden seçildi#Sergio Mattarella
Bu acıya yürek dayanmaz Bebeğini ilk ve son kez mezarda kucağına aldıBu acıya yürek dayanmaz! Bebeğini ilk ve son kez mezarda kucağına aldı#Antalya
Kovid-19da son durum: Vakalarda yeni zirveKovid-19'da son durum: Vakalarda yeni zirve!#Koronavirüs
Erdoğandan ekonomi mesajı: Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecekErdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecek#Cumhurbaşkanı
Pereirayı yıkan haber İmza atacak derken Evertondan ters köşe karar...Pereira'yı yıkan haber! İmza atacak derken Everton'dan ters köşe karar...#Vitor Pereira
Akılalmaz kaza TIR’dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında ölü bulunduAkılalmaz kaza! TIR’dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında ölü bulundu#Malatya
Sahipsiz pitbull ortalığı birbirine kattı İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptıSahipsiz pitbull ortalığı birbirine kattı! İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı#Pitbull
Adalet Bakanlığında görev değişimi... Gül görevi Bozdağa devrettiAdalet Bakanlığı'nda görev değişimi... Gül görevi Bozdağ'a devretti#Adalet Bakanlığı
Survivora damga vuran itiraf Hayatımın en kötü senesini geçirdimSurvivor'a damga vuran itiraf! 'Hayatımın en kötü senesini geçirdim'#Survivor
Akıllı telefon kullananlar dikkat Her 4 kişiden birinde görülüyor...Akıllı telefon kullananlar dikkat! Her 4 kişiden birinde görülüyor...#Akıllı Telefon
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
HABERLERGündem Haberleri

Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeğini ilk ve son kez mezarda kucağına aldı

#Antalya#Bebek#Ölüm
Bu acıya yürek dayanmaz Bebeğini ilk ve son kez mezarda kucağına aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devlet hastanesine kontrol amacıyla gelen Emre-Selcan Deniz çiftinin anne karnında ölen ve dün gece sezaryenle alınan bebekleri toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kucağına bile alamadan anne karnında ölen kızını Manavgat Devlet Hastanesi morgundan alan baba Emre Deniz, mezarlığa gidene kadar kucağından bırakmadı. Gece, karnındaki bebeği ameliyata alınan Selcan Deniz de cenazeye katılırken, kocasının kucağında getirip verdiği kızı Azra’ya ilk ve son kez bakarken yüzünü okşayarak sevdi. Anne karnında öldüğü için isim verilmeyen bebeğe ismini cenazeyi kıldıran mahalle imamı kulağına okudu. Kucaklayamadan ölen kızlarının toprağa verilmesini eşinin kolunda ayakta durmakta güçlük çekerek içleyen anne Selcan Deniz, cenazenin ardından tedavisini sürdürmek için yeniden Manavgat Devlet Hastanesine döndü.

Bu acıya yürek dayanmaz Bebeğini ilk ve son kez mezarda kucağına aldı

Haberin Devamı

İHMAL İDDİASI

İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Selcan Deniz (26) ve Emre Deniz (21) çifti, çocuklarının anne karnında öldüğünü öğrenince yıkıldı. Çiftin anne ve babaları, hastaneye geldiklerinde bebeklerinin yaşadığını, bebeklerinin hastaneye çağrılmasına rağmen doktorun gelmemesi sebebiyle öldüğünü iddia ettiler.

Anne karnında öldüğü belirlenen ve adının Azra olacağı belirtilen bebek, Manavgat Devlet Hastanesi’nde sezaryenle alındı.

Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Selcan Deniz (26) ve Emre Deniz (21) çifti ilk çocuklarını kucaklarına alamadan hastane morgundan çocuklarının cansız bedenini aldılar. Cuma günü öğleden sonra hastaneye geldiklerini, torununun sağ olduğunu iddia eden Emre Deniz’in babası Mustafa Deniz, “Üç gün önce gelinim buraya kontrole geliyor. Gelinim bugün geldiği zaman buraya ne yazık ki doktoru bir türlü getiremedik. En son burada acildeki doktor geldi, telefon edin diyorum kendisi gelsin diyorum, gelmiyor. Benim torunum şu anda öldü” dedi.

Bu acıya yürek dayanmaz Bebeğini ilk ve son kez mezarda kucağına aldı

"KIZIMIN KARNINDAKİ ÖLÜ BEBEK, KENDİSİNİN DE SONU OLABİLİRDİ"

Hem doktordan hem de hastanede yardımcı olmayan herkesten şikayetçi olduğunu söyleyen Kaya, "Bugün geldim yokmuş, nöbetçi dediler bayan bir doktor söylediler ona gittim, o da 'Ben bakamam kendi doktoru neden gelmedi' dedi. Ben de 'Doktor hastaymış gelmedi' dedim. Ne olacak dedim, 'Doktor gelince gelirsin' dedi bana. Günü geçmiş bir de gününden önce de alabilirler. Hangi devirde yaşıyoruz, her şeyin imkanı var. Bütün herkesten şikayetçiyim. Diyecek şey çok ama ağzıma yakıştıramıyorum. Anlatamam yani şu anda canımın acısını öfkesini. Bebek madem normal doğum olmayacak sezaryenle acil olarak alabilirdi. Ben ısrar edince kontrol edildi ve bebeğin anne karnında öldüğü anlaşıldı. Gece sezaryenle ölü bebek anne karnından alındı. Ben ortalığı ayağa kaldırmayaydım benim çocuğum karnında ölü çocukla pazartesiye kadar bekleyecekti. Belki eşi işe gidecekti, eve geldiğinde ölüsünü bulacaktı yatağında. Ben şimdi ne yapayım” diye konuştu.

Konuyla ilgili Manavgat Devlet Hastanesi tarafından araştırma başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Bebek#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti