×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bu acıya yürek dayanmaz! Baba geri manevra yapınca 2 yaşındaki çocuğu aracın altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Hayrunnisa Ünlü#Traktör Kazası
Bu acıya yürek dayanmaz Baba geri manevra yapınca 2 yaşındaki çocuğu aracın altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 16:12

Aksaray’ın Eskil ilçesinde babasının geri manevra yaptığı traktörün altında kalan Hayrunnisa Ünlü (2), yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskil ilçesi Tol Yaylası’nda meydana geldi. Müstakil evlerinin bahçesinde Muhammed Ünlü’nün (33) geri manevra yaptığı traktör, aracın arkasındaki Hayrunnisa Ünlü’ye çarptı. Muhammed Ünlü, ağır yaralanan kızı Hayrunnisa Ünlü’yü, Eskil Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ünlü, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Hayrunnisa Ünlü, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi. 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Hayrunnisa Ünlü#Traktör Kazası

BAKMADAN GEÇME!