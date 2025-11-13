Bu acıya yürek dayanmaz! Baba geri manevra yapınca 2 yaşındaki çocuğu aracın altında kaldı

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskil ilçesi Tol Yaylası’nda meydana geldi. Müstakil evlerinin bahçesinde Muhammed Ünlü’nün (33) geri manevra yaptığı traktör, aracın arkasındaki Hayrunnisa Ünlü’ye çarptı. Muhammed Ünlü, ağır yaralanan kızı Hayrunnisa Ünlü’yü, Eskil Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ünlü, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Hayrunnisa Ünlü, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.