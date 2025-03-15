Bu acıya yürek dayanmaz! Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirmişti: Yan yana toprağa verildiler

Haberin Devamı

Kaza, dün öğle saatlerinde, Hacıyusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Menteş yönetimindeki 44 EM 449 plakalı otomobil, Ö.F.E. yönetimindeki 23 FT 426 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Murat Menteş ile annesi Saadet ve babası Emin Menteş, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan 3 yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emin, Saadet ve Murat Menteş'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nın morguna kaldırıldı. Düzyol Mahallesi'nde düzenlenen cenazeye, ailenin yakınları ile bölge halkı katıldı. Helallik alınıp namaz kılınmasının ardından cenazeler, gözyaşlarıyla, yan yana toprağa verildi.

Haberin Devamı

Saadet-Emin Menteş ile Murat Menteş'in kontrol amaçlı gittikleri hastaneden dönerken kazanın olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Ö.F.E'nin ise emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.