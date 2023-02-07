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Hatay'dan acı haber! 12 günlük bebekleriyle birlikte enkazda can verdiler

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#Deprem#Hatay#Uğur Alkan
Hataydan acı haber 12 günlük bebekleriyle birlikte enkazda can verdiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 16:15

Kahramanmaraş Pazarcık ile Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden biri de Hatay oldu. Kentte çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgeden kahreden bir haber de Alkan ailesinden geldi. Çöken binada avukat Bestami Uğur Alkan ile eşi Özge Alkan ve 12 günlük bebekleri Arven hayatını kaybetti.

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Tekirdağ'da görev yapan avukat Bestami Uğur Alkan, 3 yıl önce memleketi Hatay'a yerleşip, mesleğini burada sürdürmeye başladı. Alkan, eşi Özge, 12 günlük bebekleri Arven ve annesi Nalan Alkan'ın birlikte kaldıkları ev depremde yıkıldı.

Hataydan acı haber 12 günlük bebekleriyle birlikte enkazda can verdiler

Arama- kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu enkazda Bestami Uğur Alkan, eşi Özge ve bebekleri Arven'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Nalan Alkan ise hastanede tedaviye alındı.

Hataydan acı haber 12 günlük bebekleriyle birlikte enkazda can verdiler

TEKİRDAĞ BAROSUNDAN AÇIKLAMA

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Tekirdağ Barosu'nca eski üyeleri Bestami Uğur Alkan ve eşi ile bebeğinin ölümünün ardından yayımlanan taziye mesajında, "Acımız çok büyük, sabaha karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremde çok sayıda yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyoruz. Depremde, Tekirdağ barosundan Hatay barosuna nakil olan meslektaşımız av. Bestami Uğur Alkan, eşi Özge Alkan ve bebeklerinin de hayatlarını kaybettiğini öğrendik. Bu büyük felakette hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, meslektaşlarımıza, eşine ve bebeğine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Hataydan acı haber 12 günlük bebekleriyle birlikte enkazda can verdiler

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