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Bu acıya yürek dayanmaz! 1.5 yaşındaki Egemen bebek yangında hayatını kaybetti

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#Bursa#Yangın#Egemen Bebek
Bu acıya yürek dayanmaz 1.5 yaşındaki Egemen bebek yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 14:53

Bursa'da 2 katlı binada çıkan yangında 1,5 yaşındaki Egemen E. hayatını kaybetti, annesi Yasemin E. yaralı olarak kurtuldu. Egemen'den geriye yanan oyuncağı kalırken, binanın çökme anı kameraya yansıdı.

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Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi 1. Bahçe Çıkmazı Sokak'taki 2 katlı binada, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Isıtıcıdan kaynaklandığı öne süren yangın sırasında Yasemin E. ile oğlu Egemen E., alevlerin arasında kaldı.

Bu acıya yürek dayanmaz 1.5 yaşındaki Egemen bebek yangında hayatını kaybetti

Yasemin E. kaçarken, binanın çöken kısmının altında kalan Egemen E. hayatını kaybetti. Yangın söndürülürken, yaralanan Yasemin E., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz 1.5 yaşındaki Egemen bebek yangında hayatını kaybetti

Egemen'den geriye yanan oyuncağı kalırken, binanın çökme anı kameraya yansıdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Bu acıya yürek dayanmaz 1.5 yaşındaki Egemen bebek yangında hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz 1.5 yaşındaki Egemen bebek yangında hayatını kaybetti

 

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#Bursa#Yangın#Egemen Bebek

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