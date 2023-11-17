Bu acıya yürek dayanmaz! 1.5 yaşındaki Egemen bebek yangında hayatını kaybetti

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Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi 1. Bahçe Çıkmazı Sokak'taki 2 katlı binada, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Isıtıcıdan kaynaklandığı öne süren yangın sırasında Yasemin E. ile oğlu Egemen E., alevlerin arasında kaldı.
Yasemin E. kaçarken, binanın çöken kısmının altında kalan Egemen E. hayatını kaybetti. Yangın söndürülürken, yaralanan Yasemin E., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Egemen'den geriye yanan oyuncağı kalırken, binanın çökme anı kameraya yansıdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.