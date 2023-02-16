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Bu acının tarifi yok! Yarın çocuklarının doğum günüydü... Bugün onları toprağa verdi!

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#Deprem#Hatay#Cavide Şahutoğlu
Bu acının tarifi yok Yarın çocuklarının doğum günüydü... Bugün onları toprağa verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 14:34

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı’nın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Cavide Şahutoğlu ile ikizleri Deniz ve Zeynep Şahutoğlu (10), Samandağ'da yan yana toprağa verildi. Son seçimde CHP'nin İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu, eşi ile yarın doğum günleri olan ikizlerinin cenazesinde gözyaşı döktü.

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Kahramanmaraş merkezli 2 depremde ölü sayısı 36 bini, yaralı sayısı ise 108 bini geçti. Depremin en çok etkilediği kentlerden olan Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bu acının tarifi yok Yarın çocuklarının doğum günüydü... Bugün onları toprağa verdi

İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı’nın enkazından 10'ncu gününde; son belediye başkanlığı seçiminde CHP'den İskenderun Belediye Başkan adayı olan ve deprem günü de toplantı için il dışında bulunan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'un eşi Cavide ile ikiz çocukları Deniz ve Zeynep Şahutoğlu'nun cansız bedenleri çıkarıldı.

Bu acının tarifi yok Yarın çocuklarının doğum günüydü... Bugün onları toprağa verdi

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YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Anne ve çocuklarının cenazeleri, defnedilmek üzere bugün Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Bu acının tarifi yok Yarın çocuklarının doğum günüydü... Bugün onları toprağa verdi

Güzergah boyunca siren çalarak geçen cenaze aracını görenler, yola çıkıp geleneklerine göre araca doğru kolonya döktü. Mezarlıkta cenaze namazı da duvarı yıkılan alanda kılındı, yakınları uzun süre gözyaşı döküp ağıt yaktı.

Bu acının tarifi yok Yarın çocuklarının doğum günüydü... Bugün onları toprağa verdi

Güçlükle ayakta duran Dr. Yılmaz Şahutoğlu, defin sırasında dizlerinin üzerine çöküp ağladı. Yan yana toprağa verilen anne ve ikizlerin mezarları başında buhur yakıldı, mersin ağacı dalları bırakıldı.

Bu acının tarifi yok Yarın çocuklarının doğum günüydü... Bugün onları toprağa verdi

Bu arada, ikizler Deniz ve Zeynep Şahutoğlu'nun yarın doğum günleri olduğu öğrenildi.

Bu acının tarifi yok Yarın çocuklarının doğum günüydü... Bugün onları toprağa verdi

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#Deprem#Hatay#Cavide Şahutoğlu

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