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Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Bu acının tarifi yok! Amasya'da yürek yakan görüntü

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Bu acının tarifi yok! Amasya'da yürek yakan görüntü
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Amasya’da, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel (10), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

Kaza, saat 09:30 sıralarında merkeze bağlı Ezinepazar köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel'e, İsa Baysal'ın (61) kullandığı 60 TG 261 plakalı otomobil çarptı.

Bu acının tarifi yok Amasyada yürek yakan görüntü


Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.  

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