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Bu acının tarifi yok! 8 aylık hamile olan Sevde, enkaz altında hayatını kaybetti

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#Deprem#Hatay#Karabük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 15:50

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler çok sayıda vatandaşımızı hayattan kopardı. Türkiye'yi sarsan deprem faciasında gelen kayıp haberleri yürekleri dağlıyor. O acı haberlerden biri de Hatay’dan geldi... 8 aylık hamile Sevde Demir, deprem felaketinde eşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Demir, bugün memleketi Karabük’te toprağa verildi. Sevde Demir’in polis eşi Abdullah’ın da cansız bedenini enkaz altından çıkarmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Hassa ilçesinde çöken apartmanın enkazında kalan 31 yaşındaki Sevde Demir’in cansız bedeni çıkartıldı. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi.

Bu acının tarifi yok 8 aylık hamile olan Sevde, enkaz altında hayatını kaybetti

Merkez Camii’nde Demir için cenaze töreni düzenlendi. Törene Demir’in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından talihsiz öğretmenin naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

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Bu acının tarifi yok 8 aylık hamile olan Sevde, enkaz altında hayatını kaybetti

POLİS EŞİ İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sevde Demir’in polis eşi Abdullah’ın da cansız bedenini enkaz altından çıkarmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

aat 17.00’de AFAD’da uzman ekip yaşanan depremle ile ilgili açılamalarda bulunacaktır.

Bu acının tarifi yok 8 aylık hamile olan Sevde, enkaz altında hayatını kaybetti

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#Deprem#Hatay#Karabük

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