Bu acının tarifi yok

Haberin Devamı

YENİ YARBAY OLMUŞTU



Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz (41):Evli ve bir çocuk babası şehidin acı haberi İstanbul Büyükçekmece’deki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Dayısı Aydın Devrim, “‘Vatanını milletini çok seven biriydi. Yeni yarbaydı” diye konuştu.

BEBEK YOLDAYDI...



Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) Kayseri’de evinin bulunduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, şehidin 3 yıl önce evlendiği belirtildi. Bursalı olan Hava Pilot Serdar Uslu’nun eşi Göknur Uslu’nun hamile olduğu öğrenildi.

EVE ACI HABER



Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen (38): Şahadet haberi, Kayseri’nin Sakarya Mahallesi’nde ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü İlgen’e yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Yakınları aileye taziyede bulundu.

Haberin Devamı

GEÇEN YIL EVLENMİŞTİ



Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir (31): Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan babaevine ateş düştü. Baba Adil Kandemir, “Azerbaycan’a gitmeden önce Kayseri’den eşiyle yanımıza geldi. Geçen sene evlenmişti” diye konuştu.

ESKİŞEHİR’DE ACI...



Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan (27): Eskişehir’deki baba ocağına acı haber dün sabah saatlerinde yetkililerce ulaştırıldı. Mercan’ın ailesinin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.

VATAN SAĞ OLSUN...



Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (54): Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Özcan’ın Karabük’teki babası Mehmet Özcan, en büyük tesellisinin şehit babası olmak olduğunu belirterek, “Önce vatan sağ olsun” diye konuştu.

ANKARA’DAN UĞURLANACAK



Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce: İzmir’in Karabağlar ilçesindeki babaevine haber ulaştı. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Ailenin cenazeyi teslim almak için yola çıktığı öğrenildi. Şehidin Ankara’da toprağa verilmesi bekleniyor.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI



Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan (40): Şehit Armağan Kaplan’ın acı haberi de Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki babaevine ateş düşürdü. Şehit Armağan Kaplan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

GERİDE İKİ ÇOCUK KALDI



Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan: Memleketi Niğde’deki ailesine şahadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Selçuk Mahallesi Deniz Sokak’taki babaevine ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babasıydı.

BABA BİZ DÖNÜYORUZ...



Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut:(39) Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşayan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, acı haberle sarsıldı. 1 çocuk babası Aykut’un uçağa binmeden önce babasını arayıp, “Baba biz dönüyoruz” dediği öğrenildi.

YAKINLARINA HABER



Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş (39): Memleketi Sakarya’daki babaevinde de büyük acı vardı. Şehidin anne ve babasının Gümüşhane’de yakınlarının yanında bulunması nedeniyle şehadet haberi diğer yakınlarına verildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Acımız büyük milletimizin başı sağ olsun Haberi görüntüle

Haberin Devamı

ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI



Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran (37): Muğla’nın Milas ilçesindeki babaevine giden askeri heyet, acı haberini baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran’a verdi. Evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evli ve 3 çocuk babasıydı.

KÖK HÜCREYLE HAYAT KURTARMIŞTI



Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38): Şehidin 10 yıl önce kök hücre bağışında bulunduğu, Haziran 2023’te Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde bir kanser hastasına naklin gerçekleştiği öğrenildi.

HAMİLE EŞE ACI HABER



Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32): Şehit Altıok’un Samsun’daki babaevine gelen askeri heyet, haberi anne ve babasına verdi. Şehidin Kayseri’deki evinde ise haber şehidin hamile eşine sağlık personeli eşliğinde verildi.

Haberin Devamı

LÜLEBURGAZ’IN ŞEHİT OĞLU



Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca (27): Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan annesi Nurdan ile babası Nedim Karaca acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin önüne de taziye çadırı kuruldu.

5 YILDIR GÖREVDEYDİ



Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği (28): Memleketi Çorum’daki babaevine şehit ateşi düştü. 5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Burak İbbiği’nin bekâr olduğu

ifade edildi.

BİLECİK’E ATEŞ DÜŞTÜ



Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (31): Şehadet haberi, Bilecik’te bulunan baba ocağına ulaştı. Eve askeri personellerin yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi. Ongan’ın ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

YÜREK YAKAN HABER



Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu (25): Konya’da acı haberi alan baba İbrahim Kuyucu ve anne Fadimana Kuyucu’yu yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Evli olan şehit, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevliydi.

BAŞKENTİN ŞEHİDİ



Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci: Uzman Çavuş Cem Dolapci’nin Ankara’daki ailesine acı haber askeri yetkileler tarafından ulaştırıldı. Mamak ilçesinde bulunan babaevinin önüne taziye çadırı kurularak, sokağa Türk bayrağı asıldı.

BALIKESİR’İ AĞLATTI



Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın (40): Balıkesir Karesi ilçesinde yaşayan annesi Keziban ve babası Adem Sayın, acı haberi alır almaz Amasya Merzifon’a yola çıktı. Şehidin eşi Zeliha Sayın’ın Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunduğu öğrenildi.