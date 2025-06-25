×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bu acının tarifi yok: 3 yaşındaki oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 15:01

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Efe Yaşar (3), toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ziyagökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta meydana geldi. Melike Alıcı (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, aynı sokakta oturan ve sokakta oyun oynayan komşusunun oğlu Efe Yaşar'a çarptı.

Bu acının tarifi yok: 3 yaşındaki oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Otomobilin altında kalan Efe, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Gözden KaçmasınKardeşi için evlenmemiş Görev dönüşü feci olayda yaşamını yitirmişti... Hayat hikayesi yürekleri dağladıKardeşi için evlenmemiş! Görev dönüşü feci olayda yaşamını yitirmişti... Hayat hikayesi yürekleri dağladıHaberi görüntüle

Bu acının tarifi yok: 3 yaşındaki oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

OĞLUNUN TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Pembe ve İsa Yaşar çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Efe Yaşar için bugün Yıldırım Beyazıt Mahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden baba Yaşar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

Bu acının tarifi yok: 3 yaşındaki oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Öğle vakti kılınan namazın ardından küçük çocuğun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Diğer yandan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. 

Bu acının tarifi yok: 3 yaşındaki oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Bu acının tarifi yok: 3 yaşındaki oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Bu acının tarifi yok: 3 yaşındaki oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!